Бійка Бутусова та Шуфрича у прямому ефірі

В ефірі програми «Свобода слова» Савіка Шустера побилися нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич та відомий журналіст Юрій Бутусов.

«У цих двох клоунів забагато ефірного часу. Зараз наших хлопців на фронті обстрілюють ті, хто наймають Мураєва, Шуфрича… Шкода, що наш народ і люди, які захищають нашу країну вимушені слухати в ефірі цей сором від зрадників. Це неповага до тих, хто зараз в окопах дивиться цей ефір. Тому прошу вас (звертається до Сафіка Шустера – ред.), давати слова цим двом покидькам… вони розповсюджують російські наративи», – обурився під час телешоу Бутусов.

На що Шуфрич відповів Бутусову: «зрадників встановлює суд» та продовжив історію про те, що Україна – велика красива країна, в якій люди розмовляють різними мовами, у тому числі російською, і він хоче, аби ті люди знали правду.

На жаль, почути, правду Нестора Шуфрича глядачі не змогли, адже Юрій Бутусов підійшов до нардепа ОПЗЖ і вдарив його по лиці. Після цього зав’язалась шарпанина на підлозі студії.

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