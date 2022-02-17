ОСТАННІ НОВИНИ

Українських фахівців запрошують до кібервійськ

Ольга Денисяка

|

Усі фахівці, які мають бажання та відповідний рівень кваліфікації, можуть долучитися до кібервійськ, звернувшись до Національного координаційного центру кібербезпеки. Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, передає Укрінформ.

«Національний координаційний центр розміщений на такій території, щоб він був доступний усім громадянам. Він знаходиться в центрі «Парковий», туди може звернутись будь-хто, хто має свої побажання, щоб допомогти нам на волонтерських або на будь-яких засадах. Фахівці визначать кваліфікацію бажаючих, і вони будуть направлені до присутніх тут суб’єктів забезпечення кібербезпеки», – зазначив Демедюк.

До основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки, нагадав він, окрім Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, Кіберполіції, РНБО та НБУ, також належать Міністерство оборони, ЗСУ, розвідувальні органи. Тож вони готові набирати всіх фахівців, які здатні забезпечувати сталу роботу держорганів.

Реклама партнерів

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков назвав створення кібервійськ одним з пріоритетів МОУ. 14 травня РНБО ухвалила Стратегію розвитку кібербезпеки на наступні п’ять років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів