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Україна, Польща і Британія створюють новий альянс

Аліса Белей

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Україна, Польща та Велика Британія офіційно започатковують новий тристоронній формат співпраці, який покликаний зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю між державами. По це на пресконференції з главою МЗС Британії у Києві повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Європейська правда.

«Сьогодні ми маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією і Польщею нового тристороннього формату співпраці», – сказав Кулеба.

Він додав, що невдовзі на офіційних сайтах трьох відомств з’явиться відповідна спільна заява трьох міністрів закордонних справ.

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Про створення нового тристороннього альянсу офіційно мали оголосити 2 лютого у Києві з приїздом глави МЗС Британії Ліз Трасс. Однак вона захворіла на коронавірус і її візит, як і оголошення нового формату, перенесли.

З ініціативою створення формату, який є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України, виступив офіційний Київ у жовтні 2021 року.

Новий альянс, розповідав раніше Дмитро Кулеба, ґрунтується не на локальній географії, а на спільних принципах України, Польщі та Британії, прагненні зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю і готовності до конкретних дій.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначав, що новий формат співпраці між Польщею, Україною та Британією передусім покликаний зміцнити безпеку у регіоні, у чому зацікавлені всі три країни.

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Фото: УП

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