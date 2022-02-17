Суд скасував арешт на 18 га пасовища під Жовквою через бездіяльність слідчих

У Львові слідчий суддя Личаківського районного суду Сергій Яворський скасував арешт на ділянку пасовища площею 18 га поблизу Жовкви, яку нібито незаконно передали в приватну власність. Відповідне кримінальне провадження було відкрито у травні 2021 року. Арешт зняли через бездіяльність слідчих. Про це йдеться в ухвалі, оприлюдненій 8 лютого, пишуть Наші.Гроші.Львів.

Йдеться про ділянку в селі Великі Передримихи, що поблизу Жовкви, яку громада села використовувала як пасовище з 1987 року. Тут облаштовано огорожу та є електропастух. Але у 2020 році Держкомзем віддав її у приватну власність. Арешт наклали в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Слідчі розслідували дії чиновників Головного управління Державного земельного кадастру у Львівській області, які поділили пасовище на десять ділянок, дев’ять з яких в грудні 2020 року передали у приватну власність, але вже у березні 2021 знову об’єднали в одну ділянку, власником якої з квітня 2021 року зазначено непублічного Мирослава Бикова. Місцеві ради, до підпорядкування яких належало село Великі Передримихи, приватизацію землі не погоджували.

Як з’ясувалось в суді, пропри те, що кримінальне провадження було порушено майже рік тому, дана ділянка так і не була визнана речовим доказом. Відтак, суд вважає, що в такому випадку арешт ділянки є «неприпустимим втручанням у право власності третьої особи (добросовісного набувача)».

Реклама партнерів

Суд також зазначив, що згідно з матеріалами кримінального провадження, слідчі дії не проводились впродовж тривалого часу. Це свідчить про неефективне досудове розслідування.

Сьогодні село і його пасовище входить до Жовківської територіальної громади. Як розповів голова ОТГ Олег Вольський, на момент видачі наказів Держгеокадастром у 2020 році земельна ділянка справді не була юридично оформлена як пасовище. Водночас власниками дев’яти ділянок стали не мешканці громади.

Спірна земельна ділянка в селі Великі Передримихи. Знімок з екрана: Кадастрова карта

«Якби Зіболківська сільська рада (до якої належало село Великі Передримихи) сформувала цю ділянку як пасовище, то Держгеокадастр фізично не міг би її поділити на 9 частин і роздати по 2 га громадянам», – вважає Вольський.

Він також розповів, що про зняття арешту з ділянки не знав, натомість ще минулого року представники громади говорили з теперішнім власником землі Биковим. Він запевняв, що не знав про пасовище, а землю купив для того, щоб займатись сільськогосподарською діяльністю. Биков також запевнив голову громади, що готовий обміняти ділянку на іншу.

«У нас була створена робоча група, яка власне цим всім займається дотепер. Цього року власник землі з нами не контактував. Я від вас дізнався, що знятий арешт», – наголосив голова ОТГ.