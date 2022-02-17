Голову Фонду держмайна Сенниченка звільнили з другої спроби

У четвер, 17 лютого, Верховна Рада з другої спроби звільнила очільника Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Про це стало відомо із засідання ВРУ, пише Економічна правда.

Так, за звільнення Сенниченка проголосували 318 депутатів. Раніше парламент розглядав звільнення голови ФДМ 27 січня. Проте зробити цього не вдалося – у трьох нардепів не спрацювали кнопки. Саме стільки голосів не вистачило для відставки.

Нагадаємо, Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади у листопаді торік. Згодом комітет підтримав його відставку.

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За даними ЕП, однією з причин стала приватизація «Більшовика» у Києві, що пройшла за меншою ціною, ніж очікувалося. Крім того, на торги прийшли лише три учасники.

Сам Сенниченко таку тезу відхилив і заявив, що відставка є його особистим рішенням. Він пояснив, що виконав усі свої плани на два роки у Фонді, а тому «час рухатися далі».

Як відомо, 27 жовтня АТ «Перший київський машинобудівний завод» продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане компанія пов’язана із групою UFuture Василя Хмельницького.