У перевізника Bees Airline можливі затримки авіарейсів

Лізингові компанії вимагають перебазування всіх літаків за межі України поки не буде вирішена ситуація з військовою загрозою зі сторони Росії. Про це авіакомпанія Bees Airline повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Так, власники літаків наполягають зняти їх з рейсів на час можливого вторгнення Росії. 14 лютого авіакомпанія перегнала один літак у місто Монпельє, у Франції. В найближчі дні Україну покине решта авіалайнерів.

«На жаль, незважаючи на продовження дії страхових полісів на повітряні судна, виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України та відсутність заборони від Державної авіаційної служби України та іноземних авіаційних влад, власники літаків лізингові компанії вимагають перебазування всіх літаків за межі України», – йдеться у повідомленні Bees Airline.

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У авіакомпанії повідомляють, що ці вимоги є тимчасовими та вимушеними. Лізингові компанії повернуть літаки за умови деескалації ситуації в Україні.

Наразі авіакомпанія здійснює усі заплановані авіарейси за розкладом. Якщо відбуватимуться зміни, пасажирів проінформують особистим повідомленням. Також у Bees Airline наголосили про можливість обрати іншу дату вильоту без додаткових сплат, якщо зміна розкладу не влаштує пасажира.

Усю актуальну інформацію щодо авіарейсів можна переглянути за посиланням.

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