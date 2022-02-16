ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові врятували дівчинку, в якої після Covid-19 відмовили руки та ноги

Ірина Марчук

|

Більше дев’яти місяців 11-річна львів’янка потерпала від вкрай рідкісного ускладнення після перенесеного коронавірусу. Вона не могла сидіти, ходити та навіть тримати виделку. Про це йдеться на сторінці Першого територіального медичного об’єднання у Facebook.

Минулого року у травні 11-річна Соломія захворіла у легкій формі на Covid-19, із симптомів мала лише втрата нюху та смаку. Однак уже через кілька тижнів у дитини почався сильний головний біль, вона відчула затерпання та слабкість в ногах, а пізніше – і в руках. Згодом дівчинка не змогла навіть втримати виделку в руках. Тож дитину госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні, де вона провела два тижні.

«Діагноз, який вдалося встановити дитині – гострий поперечний мієліт в шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів. Це запальне інфекційне захворювання спинного мозку, при якому блискавично вражаються рухова та чутлива здатність», – пояснили у лікарні.

Реклама партнерів

За словами медиків, коронавірус запустив хибну роботу імунної системи, яка почала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні. Тому вона почала атакувати свій організм.

Відтак дитина провела два тижні в реанімації, допоки лікарі змогли стабілізувати стан маленької пацієнтки. Ще місяць дівчинка лікувалась в неврологічному відділенні. Вона займалась з реабілітологом, аби зупинити знерухомлення суглобів та заново навчитися сидіти та ходити.

Пацієнтка потрапила в реанімацію торік у травні. Проте тільки зараз, після чергового планового огляду, медики змогли потішити Соломію. Адже хвороба відступила, рухливість ніг та рук відновлено, відтак розвиток ускладнення від Covid-19 призупинився.

Водночас медики вкотре наголошують, що нові штами коронавірусу є дедалі агресивнішим, зокрема до дітей. Вони можуть призвести до різних ускладнень: уражень серцево-судинної та нервової системи, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній тощо. Тому єдиний шлях, аби уберегти себе від захворювання – вакцинуватись.

Фото: ТМО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів