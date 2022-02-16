У Львові врятували дівчинку, в якої після Covid-19 відмовили руки та ноги

Більше дев’яти місяців 11-річна львів’янка потерпала від вкрай рідкісного ускладнення після перенесеного коронавірусу. Вона не могла сидіти, ходити та навіть тримати виделку. Про це йдеться на сторінці Першого територіального медичного об’єднання у Facebook.

Минулого року у травні 11-річна Соломія захворіла у легкій формі на Covid-19, із симптомів мала лише втрата нюху та смаку. Однак уже через кілька тижнів у дитини почався сильний головний біль, вона відчула затерпання та слабкість в ногах, а пізніше – і в руках. Згодом дівчинка не змогла навіть втримати виделку в руках. Тож дитину госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні, де вона провела два тижні.

«Діагноз, який вдалося встановити дитині – гострий поперечний мієліт в шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів. Це запальне інфекційне захворювання спинного мозку, при якому блискавично вражаються рухова та чутлива здатність», – пояснили у лікарні.

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За словами медиків, коронавірус запустив хибну роботу імунної системи, яка почала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні. Тому вона почала атакувати свій організм.

Відтак дитина провела два тижні в реанімації, допоки лікарі змогли стабілізувати стан маленької пацієнтки. Ще місяць дівчинка лікувалась в неврологічному відділенні. Вона займалась з реабілітологом, аби зупинити знерухомлення суглобів та заново навчитися сидіти та ходити.

Пацієнтка потрапила в реанімацію торік у травні. Проте тільки зараз, після чергового планового огляду, медики змогли потішити Соломію. Адже хвороба відступила, рухливість ніг та рук відновлено, відтак розвиток ускладнення від Covid-19 призупинився.

Водночас медики вкотре наголошують, що нові штами коронавірусу є дедалі агресивнішим, зокрема до дітей. Вони можуть призвести до різних ускладнень: уражень серцево-судинної та нервової системи, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній тощо. Тому єдиний шлях, аби уберегти себе від захворювання – вакцинуватись.

Фото: ТМО