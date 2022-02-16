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У Дрогобичі на хабарі зловили капітана патрульної поліції

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України викрила працівника патрульної поліції, який отримував хабарі від перевізників. Гроші він вимагав за безперешкодне транспортування лісу. Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

Як встановили правоохоронці, інспектор патрульної поліції одного із відділень Дрогобицького Відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області регулярно вимагав гроші у перевізників деревини.

Слідчі повідомляють, що зловмисник систематично отримував «данину» від перевізників. Перевезення лісу через контрольовану ним територію коштувало десять тисяч гривень.

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Правоохоронці затримали хабарника під час чергової передачі грошей. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та конфіскація майна.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх причетних до хабарницької схеми.

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Фото: СБУ

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