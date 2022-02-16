У Дрогобичі на хабарі зловили капітана патрульної поліції

Служба безпеки України викрила працівника патрульної поліції, який отримував хабарі від перевізників. Гроші він вимагав за безперешкодне транспортування лісу. Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

Як встановили правоохоронці, інспектор патрульної поліції одного із відділень Дрогобицького Відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області регулярно вимагав гроші у перевізників деревини.

Слідчі повідомляють, що зловмисник систематично отримував «данину» від перевізників. Перевезення лісу через контрольовану ним територію коштувало десять тисяч гривень.

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Правоохоронці затримали хабарника під час чергової передачі грошей. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та конфіскація майна.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх причетних до хабарницької схеми.

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Фото: СБУ