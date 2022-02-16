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Скульптури Пінзеля та інших львівських майстрів виставили у Вільнюсі

Ірина Марчук

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Міжнародна виставка у Вільнюсі представить на огляд публіки 20 шедеврів майстрів Львівської школи скульптури XVIII ст., в тому числі 6 робіт різця Майстра Пінзеля. Про це йдеться на сторінці Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького у Facebook.

Відтак у середу, 16 лютого, стартувала виставка «Містика барокової скульптури: Йоанн Ґеорґ Пінзель та інші майстри Львова XVIII ст.» в Національному музеї «Палац Великих князів Литовських».

Мешканці та гості Вільнюса зможуть познайомитися з особливостями розвитку скульптури пізнього бароко у Львові та області.

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Так, із 16 лютого по 22 травня, перед відвідувачами виставки представлятимуть 20 шедеврів майстрів Львівської школи скульптури XVIII ст., серед яких Йоанн Ґеорґ Пінзель, Францишек Олендзький, Антоній Осінський, Томас Гуттер, Ян Оброцький.

Усі охочі зможуть побачити 6 робіт різця Майстра Пінзеля, а саме «Івана Хрестителя», «Богоматір», «Св. Фелікса з дитям», «Св. Флоріана», «Св. Якима» та «Розп’яття». Частину скульптур із фондосховищ галереї мистецтв, спеціально відреставрували для цієї виставки. Ці твори мистецтва публіка побачить вперше.

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Фото: Львівська національна галерея мистецтв

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