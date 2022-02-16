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Програма заходів до 130-річчя від дня народження Йосифа Сліпого

Юлія Вуйко

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У четвер, 17 лютого, у Львові відзначать 130-ліття від дня народження Патріарха Йосифа (Сліпого). Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Розпочнеться святковий день о 10.00 год з Архиєрейської Божественної Літургії у Соборі святого Юра у Львові. Очолять її Митрополит Львівський і Архієпископ Львівський Ігор.

О 12.00 год на вул. Коперника, 34 біля меморіальної дошки Патріарха Йосифа Сліпого звершать молитву і відбудуться урочистості.

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У період з 13.00 год і до 17.00 год у Соборі святого Юра відбуватиметься виконання творів світової та української класики. Виконувати музичні твори будуть артисти Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова».

О 13.00 год на пл. Ринок,1 відкриють банерну виставку. На основі «Споминів» і «Завіщання» Патріарха Йосифа Сліпого будуть представлені основні етапи його життя та діяльності:

– родинне середовище і навчання,

– провід Духовною семінарією та заснування Богословської академії у Львові,

– переслідування радянською владою та перебування в радянській неволі,

– обставини звільнення з ув’язнення та переїзд до Рима,

–  участь у засіданнях Другого Ватиканського собору та міжнародні контакти.

Виставка висвітлить працю Блаженнішого Йосифа над розвитком духовного й культурно-освітнього життя українців у світі. За його підтримки було створено Український Католицький Університет у Римі, збудовано Собор Святої Софії. Патріарх Йосиф часто подорожував, щоб згуртувати та підтримати «в розсіянні сущих». Він вірив та прикладав неабияких зусиль, щоб відродити Церкви на рідних землях і здобути державну незалежність України.

О 15.00 год у фойє Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика відкриють мистецько-документальний проєкт «Молитва до митрополита. Сліпий». Вхід на захід лише за запрошеннями, через обставини спричинені пандемією COVID-19. Проте, всі охочі зможуть переглянути пряму трансляцію, яку вестиме інтернет-портал «Духовна велич Львова». Основою проєкту стала виставка мистецьких творів, що створювалися художниками з різних регіонів України протягом останніх двох років, дотичних до теми життя Патріарха Йосифа.У створенні колекції взяли участь понад 20 митців, зокрема було долучено зібрані і подаровані твори. Авторкою та організаторкою проєкту «Молитва до митрополита. Сліпий» стала Олена Білоус. Експозиція діятиме до 10 березня.

Цього ж дня ввечері у Львівській опері відбудеться урочиста академія «Великого бажайте», присвячена 130-річчю Патріарха Йосифа Сліпого та 20-й річниці єпископської хіротонії Архієпископа і Митрополита Львівського УГКЦ Ігоря (Возьняка). Вхід на захід також за запрошеннями.

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