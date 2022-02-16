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Олексій Резніков: «Ми прагнемо повернути наші території політико-дипломатичним шляхом»

Анастасія Диняк

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В День єднання Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців та розповів про Збройні сили України, розвідку та воїнів, які захищають Україну від ворога:

«Останнім часом мене, як Міністра оборони, дуже часто запитують про російську загрозу. Про війська на наших кордонах. Про їхню кількість, маневри та наміри. Я неодноразово казав, що наша розвідка усе бачить. Що ми на постійному зв’язку з партнерами. Що наші дані співпадають. І що Україна готова до будь-яких сценаріїв.

Сьогодні я розповів про людей, які кожен день несуть службу і роблять свою роботу, щоб Україна насправді була захищеною. Основа нашої оборони – Збройні Сили України. Минулого року їхня чисельність складала 250 тисяч осіб. З 1 січня цього року, відповідно до закону про національний спротив, ця кількість зросла ще на 11 тисяч. осіб.

Безпосереднє командування Збройними Силами України здійснює генерал-лейтенант Валерій Залужний. Наш Головнокомандувач – бойовий офіцер, який з 2014 року на фронті. Він бездоганно володіє ситуацією і здатен керувати військами у будь-яких умовах.

Заступник Головнокомандувача – генерал-лейтенант Євген Мойсюк – не тільки сам кіборг – а командир кіборгів. Він безпосередньо очолював оборону Донецького аеропорту, а згодом був командувачем Десантно-штурмових військ.

Генеральний Штаб – мозковий центр нашої армії – очолює Герой України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Під час найгостріших боїв 2014-2015 років він командував 128-ю Мукачівською гірсько-піхотною бригадою.

Найбільшу військову потугу нашою армії – Сухопутні війська – очолює генерал-полковник Олександр Сирський. Олександр Станіславович – дуже досвідчений воєначальник, був командувачем Операції об’єднаних сил на сході України.

Десантно-штурмові війська очолює бригадний генерал Максим Миргородський. Перший лицар ордену Богдана Хмельницького, який на війні був відзначений всіма трьома ступенями: за особисту мужність, героїзм та високий професіоналізм.

Наймолодший рід сил – Сили територіальної оборони Збройних Сил України – 1 січня очолив бригадний генерал Юрій Галушкін. Бойовий офіцер, кіборг, учасник найскладніших боїв 2014-2015 років. А є ще ССО і морська піхота. Авіація і ВМС. А ще є генерал Ігор Гордійчук – Герой України, легендарний «Сумрак» – який сьогодні виховує майбутню еліту української армії в Ліцеї імені Івана Богуна.

Я можу довго перераховувати наших достойних воїнів поіменно. Кожен з них дивися в очі смерті, втрачав бойових побратимів. Тому це не тільки кваліфіковані, але й дуже відповідальні та вмотивовані командири. Коли воїни довіряють своїм командирам, а народ – своїй армії – це саме те єднання, яке робить нашу країну нездоланною.

Я хочу, щоб ви були впевнені: усі, хто мають захищати Україну – роблять свою роботу. Усі війська, які мали вийти на позиції для посилення небезпечних напрямків – вийшли. Усі, хто повинен був отримати боєкомплект – отримав. Техніка заправлена, резерви сформовані. Українська Армія повністю готова виконувати свої завдання. Впевнений, що розвідка ворога про це чудово знає. Також у Кремлі знають, що цілодобово розгортаються Сили територіальної оборони.

Ми прагнемо вирішити усі проблеми, повернути наших людей і території політико-дипломатичним шляхом. Ми щоденно зміцнюємо нашу оборону, але не плануємо жодних агресивних дій. Ні на сході, ні щодо Криму, ні на інших напрямах. Жодних провокацій з боку України не буде. На спроби провокувати нас – буде жорстка відсіч.

Я звертаюся до усіх громадян. Росія напала на Україну 8 років тому. Весь цей час існують загрози. Ми їх тверезо оцінюємо. Вони існуватимуть і надалі. Проте сьогодні ми набагато сильніші. А будемо ще сильніші. Джерело нашої сили – єдність. А також любов. До нашої країни, до наших близьких, яких ми маємо захистити. Єднання – це наша потужна зброя. Єднаймося –  і тоді нас ніхто не здолає. Навіть пробувати не буде».

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