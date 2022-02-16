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Львівські лікарі прооперували жінку, яка три місяці жила зі зламаним хребтом

Ірина Марчук

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У Львові хірурги провели складну операцію 67-річній жінці із зламаним хребтом. Будь-який невдалий рух міг назавжди прикувати її до інвалідного візка. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Медики розповідають, що минулого осені у Людмили сталось велике горе – закордоном помер її єдиний син. Жінка поїхала за 2000 км, аби поховати його. Однак під час прибирання його оселі впала з драбини і вдарилась спиною. Місцеві лікарі на огляді нічого не побачили, лише констатували сильний забій.

Майже місяць жінка ледь вставала із ліжка. Пізніше, вона випила знеболюючі, сіла в автобус та поїхала додому. Зі зламаним хребтом, сидячи, вона проїхала 3 доби. Через дискомфорт у попереку та ногах, жінка не могла ані спати, ані встати з ліжка. У квартирі вона ходила з паличкою. Чоловік Людмили уже не міг дивитись на її біль, а тому звернувся до лікарів Першого медоб’єднання Львова на повторне обстеження. Медики відразу констатували перелом і наполягали на негайній операції.

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«Через складність хірургічне втручання взялися спільно виконувати нейрохірурги двох лікарень нашого об’єднання: 8-ї лікарні та Лікарні швидкої допомоги. Причина – додатково виявлений остеопороз – крихкість кісток. За нього встановлювати металоконсутрукцію для підтримки хребта вкрай важко. Щоб зафіксувати хребці, хірурги використали медичні гвинти, які зафіксували спеціальним кістковим цементом», – розповіли у лікарні.

Операція пройшла успішно. Через 2 дні жінка змогла встати, а на днях – виписується із лікарні. Попри те, що Людмилі не можна ще сидіти, а попереду у неї 3 місяці реабілітації, спина у неї уже не болить. Більше того, скоро вона зможе повноцінно ходити.

До слова, у медзакладі зазначають, що їхні хірурги проводять близько 500 подібний операцій щороку. На жаль, пацієнти звертаються до них із давніми травмами, а це у свою чергу ускладнює лікування та зменшує шанси на повне одужання.

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Фото:ТМО

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