В Україні з'явиться кримінальна відповідальність за антисемітизм

Верховна Рада ухвалила зміни до Кримінального кодексу, що передбачатимуть відповідальність за прояви антисемітизму. За законопроєкт №5110 проголосували 295 народних депутатів, пише hromadske.

Зміни стосуються статті 161 Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Тепер статтю мають доповнити словами та за «прояви антисемітизму».

Частина перша статті стосується умисних дій, спрямованих на розпалювання ворожнечі, приниження честі та гідності, розпалювання проявів антисемітизму. За це передбачений штраф від 3400 до 8500 грн або обмеження волі до 5 років чи позбавлення волі до 3 років із позбавленням права (або без такого) обіймати певні посади до 3 років.

Друга частина статті передбачає покарання за насильство, обман і погрози. За це можна отримати штраф від 8500 до 17000 грн або позбавлення волі від 2 до 5 років із позбавленням права (або без такого) обіймати певні посади.

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Якщо дії, передбачені частиною першою та другою, були вчинені організованою групою або спричинили тяжкі наслідки, за це передбачене позбавлення волі від 5 до 8 років.

Законопроєкт ще має підписати президент Володимир Зеленський. Документ набере чинності наступного дня після його публікації.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 7 жовтня 2021 року підписав закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. У законі прописано, що антисемітизм — це вираження ненависті до євреїв.

Його проявами є заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження, заклики, приховування чи виправдання вбивства євреїв чи заподіяння їм шкоди через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди.

Антисемітизмом на законодавчому рівні тепер також називають неправдиві відомості, стереотипи та ненависницькі заяви про євреїв, а також заперечення Голокосту.

Закон забороняє виготовляти та поширювати всі матеріали з антисемітськими висловами чи символами. А ще умисне пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, що належать євреям.

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