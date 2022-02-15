У ліцеї Пулюя за 3 млн грн створили мистецький простір

У львівському ліцеї імені Івана Пулюя реалізовано мистецький простір Puluj Art Hall. На втілення проєкту витратили майже три мільйони гривень коштів громади. Про це йдеться на платформі ідей громади – Громадському бюджеті Львова у Facebook.

У ліцеї оновлено актову залу, зараз на її місці стильний арт-холл. Для учнів школи закупили сучасне музичне обладнання: від нових колонок до гітар та інших музикальних інструментів.

У Ліцеї імені Івана Пулюя раніше реалізували сучасну інтерактивну лабораторію «Generation α-Lab», у якій задіюють системи віртуальної реальності.

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На 2022 рік запланована реалізація проєкту «Здорове дихання», який передбачає встановлення сучасної вентиляційної системи.

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