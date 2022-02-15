ОСТАННІ НОВИНИ

У ліцеї Пулюя за 3 млн грн створили мистецький простір

Артем Журавльов

|

У львівському ліцеї імені Івана Пулюя реалізовано мистецький простір Puluj Art Hall. На втілення проєкту витратили майже три мільйони гривень коштів громади. Про це йдеться на платформі ідей громади – Громадському бюджеті Львова у Facebook.

У ліцеї оновлено актову залу, зараз на її місці стильний арт-холл. Для учнів школи закупили сучасне музичне обладнання: від нових колонок до гітар та інших музикальних інструментів.

У Ліцеї імені Івана Пулюя раніше реалізували сучасну інтерактивну лабораторію «Generation α-Lab», у якій задіюють системи віртуальної реальності.

Реклама партнерів

На 2022 рік запланована реалізація проєкту «Здорове дихання», який передбачає встановлення сучасної вентиляційної системи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів