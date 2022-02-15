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Сьогодні віряни святкують Стрітення

Ірина Марчук

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У вівторок, 15 лютого, християни відзначають Стрітення Господнє. Традиційно у цей день віряни посвячують свічки у церкві, які потім несуть до своїх домівок, як символ світла та очищення. Про це повідомляє PIСУ.

Стрітення Господнє входить до 12 найбільших церковних свят.  Його почали відзначати з кінця V ст. Однак, перші згадки про його святкування в Єрусалимі датовані другою половиною IV ст.

За християнським повір’ям Діва Марія та Йосиф прийшли у храм з маленьким Ісусом. Сталось це на сороковий день після його народження. У храмі їх чекав старець Симеон.

За давніми переказами, він чекав на цю подію понад 300 років. Старець уособлював людство, яке чекало на появу Спасителя. Старець взяв немовля на руки та помер.

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Свято символізує «зустріч» Старого та Нового Заповітів. У цей день віряни ідуть до храму, аби посвятити спеціальні свічки та воду. Люди вірять в їхню цілющу силу.

Крім того, за народним повір’ям, саме 15 лютого, зима зустрічається із весною. З цим днем пов’язано багато традицій та прикмет: не можна лаятись між собою, займатись важкою фізичною працею, прати та їздити кудись. Натомість краще провести цей день вдома із рідними та близькими.

Крім того, за погодою в цей день наші пращури передбачали весну. Відтак, якщо день буде теплий – то і березень буде таким. Натомість сильні морози, сніг та хурделиця віщували про те, що зима буде пізньою, а тепло люди ще не скоро відчують.

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