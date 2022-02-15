Кабмін зірвав конкурс на директора НАБУ, – Віталій Шабунін

У понеділок, 14 лютого, Кабінет Міністрів таємно затвердив склад комісії з обрання директора Національного антикорупційного бюро України. Замість шістьох осіб, уряд затвердив тільки п’ять, що дає підстави для зриву конкурсу або скасування його результатів. Про це йдеться у Telegram-каналі голови ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна.

Міністри викинули із трійки міжнародних експертів Драго Коса, який є членом комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відомо, що він виступає проти фальшування результатів конкурсу.

Примітно, що в законі про НАБУ йдеться про те, що конкурсна є повноважною при затвердженні її у повному складі. Тобто п’ятьох членів для її роботи є недостатньо.

«І це перший пас Зеленського до ОАСКу для зриву конкурсу (чи відміни його результатів). Тепер Кабмін звернеться до міжнародників з прохання замінити Драго Коса на іншого експерта. І це другий, ще сильніший привід, для відміни ОАСКом конкурсу (чи його результатів)», – заявив Віталій Шабунін.

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Він наголосив на тому, що у законі не передбачена процедура повторного подання кандидатур, отже, таке подання ставить під сумнів законність формування комісії та всіх її рішень.

За словами голови Центру протидії корупції, єдиним виходом тут є повернення Кабінету Міністрів України до цього питання і затвердження Драго Коса шостим членом комісії. Будь-які інші дії будуть незаконними та матимуть на меті зірвати конкурс на посаду НАБУ.

Водночас Віталій Шабунін стверджує, що рішення про зрив конкурсу на голову НАБУ прийняв особисто президент Володимир Зеленський.

«Рішення робити цей треш прийняв Зеленський особисто. Це не припущення, це – перевірений факт. Так, президент воюючої країни в час найгострішої кризи займається захистом своїх корупціонерів, підриваючи ефективність державних інституцій. Більше того, робить це шляхом незаконних рішень уряду! Якщо Кабмін плює на закон, то чому його має дотримуватися будь-хто?», – резюмував Шабунін.

Зауважимо, повноваження чинного керівника НАБУ Артема Ситника спливають у квітні. Тому вже у лютому мав розпочатись процес відбору кандидатів, аби обрати нового очільника.

Раніше Віталій Шабунін вже прогнозував, що команда Володимира Зеленського спробує затягнути конкурс на обрання директора НАБУ так само, як це відбувається із новим керівником у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Шабунін стверджував, що команда президента спробує будь-яким способом нейтралізувати кадрову незалежність НАБУ та САП. Приміром, надати генеральному прокурору право на власний розсуд передавати їхні справи на розгляд іншим органам.

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