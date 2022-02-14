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З 14 до 20 лютого на Львівщині covid-щеплення робитимуть трьома вакцинами

Ольга Денисяка

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Протягом тижня, з 14 до 20 лютого, у центрах вакцинації Львова та області щеплення робитимуть такими вакцинани: CoronaVac, Pfizer та Moderna. Про це йдеться у Facebook департаменту охрони здоров’я Львівської ОДА.

З 14 до 20 лютого covid-щеплення можна зробити за такими адресами:

Львів

1) ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7-Б

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Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

2) ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226-А (другий поверх)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

3) ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188-А

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

4) ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

5) Будинок Головної пошти, вул. Словацького, 1

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

6) Головний залізничний вокзал, пл. Двірцева, 1

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

7) Кінотеатр «Мультиплекс» у ТРЦ «SPARTAK», вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

8) ТЦ «Скриня», вул. Городоцька, 179

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

9) ТВК «Південний» (ТЦ «Європа»), вул. Щирецька, 36

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

10) ТЦ «MARK», вул. Княгині Ольги, 95

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб 10:00 – 15:00

Нд 12:00 – 17:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

11) ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

Пн-Пт 13:00 – 19:00

Сб-Нд 10:00 – 16:00

(CoronaVac/Pfizer)

м. Борислав

12) Приміщення поліклінічного відділення КНП ЦМЛ Борислава (вул. Куліша, 41-А)

Пн, Вт, Пт 11:30-16:30

Ср, Чт 11:30-16:30

Сб, Нд – не працюватиме

(CoronaVac/Pfizer)

13) Бродівський народний дім (вул. Коцюбинського, 70)

Сб 10:00-14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Буськ

14) Буський народний дім (вул. Грушевського, 5)

Сб-Нд 10:00-14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Золочів

15) Золочівський палац культури ім. Ігоря Білозора (вул. В.Чорновола, 1)

Сб-Нд 10:00 – 14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Дрогобич

16) Будинок культури «Каменяр» (вул. 22 січня, 26)

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 10:00 – 18:00

(CoronaVac/Pfizer)

17) ТЦ «Епіцентр» (вул. С. Наливайка, 5)

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 10:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer)

м. Жовква

18) КНП Жовківська лікарня, поліклінічне відділення (вул. Львівська, 17)

Пн-Пт 09:00 – 16:00

Сб-Нд 9:00 – 14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Кам’янка-Бузька

19) Народний дім (вул. Шевченка, 11)

Пн-Пт 09:00 – 18:00

Сб 9:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Новий Розділ

20) Поліклініка Новороздільської міської лікарні (вул. Винниченка, 37)

Пн 11:00-13:00 і з 14.00 -16.00

Вт 10:00-12:00 і з 14.00 -16.00

Ср 10:00-14:00

Чт 10:00-14:00

Пт 10:00-12:00 і з 14.00 -16.00

Сб 10:00-14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Новояворівськ

21) Актова зала лікарні імені Юрія Липи (вул. Т. Шевченка, 18)

Пн-Пт 09:00 – 16:00

Сб 9:00 – 14:00

Нд 9:00 – 13:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Самбір

22) Центр первинної медико-санітарної допомоги (вул. Чайковського, 12)

Пн-Пт 09:00 – 17:00

Сб 10:00 – 14:00

(CoronaVac/Pfizer)

м. Стрий

23) Центр первинної медико-санітарної допомоги (кабінет №10, вул. Охримовича, 6)

Пн-Пт 10:00 – 16:00

Сб 10:00 – 16:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

м. Трускавець

24) Поліклініка трускавецької лікарні (вул. Данилишиних, 62)

Пн-Пт, 09:00 – 15:00

Чт – не працюватиме

Сб-Нд 09:00 – 15:00

(CoronaVac/Pfizer)

м. Червоноград

25) Центр первинної медико-санітарної допомоги (вул. Івасюка, 8)

Пн-Пт 09:00 – 18:00

Сб 09:00 – 14:00

(CoronaVac/Pfizer)

м. Яворів

26) Народний дім (пл. Ринок, 7)

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 09:00 – 15:00

Сб 09:00 – 15:00

Нд 10:00 – 14:00

(CoronaVac/Pfizer/Moderna)

Для того, щоб вакцинуватись від коронавірусу, потрібно попередньо записатись на конкретний час у Helsi або приходити у центр вакцинації та займати «живу» чергу. При собі необхідно мати документ, що засвідчує особу.

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