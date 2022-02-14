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Львівські таксисти вийшли на протест

Оксана Попович

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У понеділок, 14 лютого, таксисти Львова доєдналися до всеукраїнської акції протесту. Водії страйкують проти неналежних умов праці та низьких тарифів. Про це йдеться на сторінці Автосотні у Facebook.

Таксисти зібралися на парковці стадіону «Арена Львів».

«Розпочинається всеукраїнський страйк. Таксі має бути цивілізованим і безпечним», – зазначив учасник протесту Олександр Голячук.

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Як видно із соціальних мереж, анонсований всеукраїнський страйк таксистів також підтримали водії Вінниці, Полтави та Рівного. Вони вимагають у служб таксі підняти тариф на 20-30% через зростання цін на паливо-мастильні матеріали та забезпечити належні умови праці.

Відтак, на День закоханих частина таксистів може не виїхати на роботу.

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Фото:  Олександр Голянчук

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