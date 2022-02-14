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Львівські медики прооперували юнака зі складною вадою нирки

Аліса Белей

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У львівський ОХМАТДИТ потрапив юнак зі складною судинною вадою нирки. Його прооперували за допомогою найсучаснішої візуалізації – лапароскопічної стійки з технологіями 3D і 4К. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Так, у лівій нирці 15-річного Мирослава із Закарпаття урологи виявили складну судинну ваду поєднану з гідронефрозом – значним розширенням порожнини нирки та витонченням її паренхіми через порушення прохідності сечоводу.

Як зазначили лікарі, у хлопця додаткові судини йшли до нижнього краю нирки і перетискали сечовід у місці, де він з‘єднаний з нирковою мискою. Ця аномалія і була причиною застою сечі, болю і поступового руйнування нирки.

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«Пошкодити судини не можна, тому потрібна філігранно витончена робота – висікти звужену ділянку сечоводу і з’єднати ниркову миску і сечовод з іншого боку від цих аномальних судин. Перетнути ці судини не можна, бо це приведе до загибелі (інфаркту) частини нирки, а потім і всього органу», – пояснив керівник урологічної служби Андрій Поцюрко.

На допомогу у цьому складному завданні львівським урологам прийшла новенька лапароскопічна відеостійка з технологіями 3D і 4К, яка дозволила провести таку операцію з мінімальним ризиком. Хірурги отримали найточнішу візуалізацію і змогли провести таку операцію з мінімальним ризиком.

Станом на сьогодні Мирослава вже виписали додому. В ОХМАДИТі кажуть, що хлопець почувається добре.

Додамо, що минулого року урологи виконали 12 таких технічно складних реконструктивно-пластичних операцій цим методом.

Нагадаємо, нещодавно львівські медики врятували 2-річну дівчинку, яка проковтнула магнітні кульки.

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