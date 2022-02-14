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Де у Львові та Винниках 15 лютого не буде світла: перелік вулиць

Аліса Белей

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У вівторок, 15 лютого, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова та Винників. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Електрики не буде орієнтовно з 10:00 до 16:00 год. Так, без світла у Львові залишаться мешканці цих вулиць:

  • Волощака – 2, 3, 4, 5, 6;
  • Дорошенка – 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 23/10, 24, 25, 27, 29;
  • Дрогобича – 3, 7;
  • Зарицьких – 4, 6, 7, 8;
  • Кримська – 10, 101, 103, 105, 14, 16, 18, 20, 22, 41А, 45, 55, 67, 69, 69А, 69В, 71А, 71Б, 71В, 71Г, 71Ц, 73А, 73Ц, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 95, 95а, 97, 97А, 99;
  • Під Дубом – 13, 16, 17, 18, 2, 22, 2а, 4, 4а, 6, 7, 8, 9;
  • Руставелі – 38, 42, 44, 44/2;
  • Стрийська – 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 336/1, 35, 35А, 37, 38, 38/1, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 46, 47, 49, 4А, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59а, 6, 60, 64, 7, 8 (бічна);
  • Турецька – 3;
  • Франка – 82, 84, 97;
  • Городоцька – 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17-А, 18, 18-А, 19, 20, 22, 234, 234а, 238, 238а, 238б, 238в, 24, 240, 242, 25, 26, 27, 29, 3, 3-А, 31, 32, 321, 33, 34, 35, 38, 4, 5, 5-А, 6, 6-А, 7, 8, 8-А, 9;
  • Патона – 30, 32, 34, 35;
  • Банаха – 3;
  • Грядкова – 10, 10а, 11, 12, 15, 17, 17а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 2Б, 2В, 30, 4, 5, 6;
  • Кобзарська – 2, 3, 5, 7 (бічна);
  • Ковельська – 102, 104, 104а, 106, 63, 67, 67а, 69, 71, 78, 78а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;
  • Кукурудзяна – 1, 2, 3б, 3в, 6, 8;
  • Кутова – 23;
  • Личаківська – 79, 81, 83, 89, 95;
  • Піскова – 20, 32;
  • Польова – 56, 58, 58а, 60, 63, 82, 83а, 84, 85;
  • Харківська – 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 3А, 4, 40, 42, 42А, 44, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9;
  • Черемшини – 23, 25, 27, 27а, 32, 32а, 34, ДІЛ 25; 700 річчя Львова – 2;
  • Авіаційна – 1;
  • Вахнянина – 13, 29;
  • Вишенського – 18;
  • Городоцька – Ряшівська;
  • Костюшка – 4, 4/2А;
  • Крип’якевича – 1, 15, 21, 23, 25, 4;
  • Лінкольна – 39;
  • Мечникова – 33;
  • Некрасова ТП;
  • Острозького – 1;
  • Паньківського – 11, 15, 17, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 9;
  • Пекарська – 69Б;
  • Погулянка – 22-Б;
  • Стрийська – Франка;
  • Чарнецького – 6;
  • Червоної Калини – 48;
  • Черемшини – Банаха;
  • Чорновола – 6;
  • Морозна – 14, 19А, 21, 21 а, 21А, 23, 37;
  • Інструментальна – 12, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20а, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 32б, 32в;
  • Господарська – 20, 20а, 22, 24А;
  • Селянська – 12;
  • Хвильового – 10, 14, 14а, 2, 36, 38, 4, 44;
  • Шевченка – 8.

У Винниках ремонтники знеструмлять наступні вулиці:

  • Злагоди – 1, 11, 13, 15а, 17, 19, 1а, 1Б, 2, 2а, 2г, 2е, 2Ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 7;
  • На куті – 3, 39а;
  • Просвіти – 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 5Б, 6, 7, 9, 9А;
  • Ринок – 1, 1 а, 1-В, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 7;
  • Руська –  10а, 12а, 12б, 2, 2а, 39Б, 4, 45, 5, 5а, 6, 6а, 8;
  • Стуса – 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21А, 22, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2в, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2з, 2м, 3, 30, 4, 6, 7, 9;
  • Франка – 24а;
  • Хомінського – 1, 10, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 8.

Детальніша інформація про графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи — на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».

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