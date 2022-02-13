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У Львові невідомі молодики напали на культурний центр

Оксана Попович

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У неділю, 13 лютого, невідомі особи увірвалися в приміщення Львівського муніципального мистецького центру, поламали інвентар та залишили агітаційні матеріали. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка центру Ляна Мицько.

Очільниця Львівського муніципального мистецького центру розповіла, що напад стався вранці, орієнтовно о 10:09. За адресою вулиця Стефаника, 11 прийшла група праворадикалів, які керувалися гомофобними настроями.

Молодики хотіли переконати адміністраторку та єдиного на той час відвідувача у неправильності виставок та частини проектів, які створюються у Центрі“, – йдеться у  повідомленні.

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Молодиків було близько 15 чоловік. Деякі з них перебували у масках, інших вдалося ідентифікувати. Радикально налаштовані молоді люди зірвали «веселковий» прапор, поламали телефон відвідувача, вішак та заклеїли вхід агітаційними матеріалами.

У коментарях на Facebook директорка зазначила, що напад вчинили через виставку митця Давида Чичкана «Стрічки та трикутники», яка розпочалась в мистецькому центрі 4 лютого.

Ймовірно, причиною атаки на центр стала картина Чичкана, яка зображає українських військових зі свастикою.

Як вказано на сайті Львівського муніципального мистецького центру, у виставці Давид Чичкан розмірковує на тему української ідентичності й представляє візуальну естетику, розроблену ним для майбутнього поступу українства.

«У серії графічних робіт, що стилістично відсилають до політичного плакату кінця ХІХ – першої половини ХХ століть, художник зображає уявну, альтернативну, втрачену або майбутню Україну, що стає для нього ескапістським притулком в часи неолібералізму та загострення імперіалістичної загрози з боку Кремля», – йдеться в презентації виставки.

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Фото: Fscebook Ляни Мицько

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