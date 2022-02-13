Стрілянина у кафе на Донеччині: військові вбили двох людей

У кафе на Донеччині двоє військовослужбовців почали стріляти зі зброї по відвідувачах. Внаслідок конфлікту двоє людей загинуло, ще двоє – поранені. Про це йдеться на сторінці Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у Facebook.

Надзвичайна подія сталася у неділю, 13 лютого, в селі Гранітне Волноваського району на Донеччині. Близько опівночі на території кафе відбувся конфлікт між відвідувачами. Відтак, двоє військослужбовців Збройних сил України відкрили вогонь із закріпленої зброї.

В результаті стрілянини загинув один нацгвардієць та одна цивільна особа. Ще двох людей із пораненням госпіталізували до лікарні.

Реклама партнерів

Згодом правоохоронці затримали двох військових та вилучили у них зброю. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відтак, винуватцям стрілянини доведеться відповідати за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї та умисне вбивство двох осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Нацполіція Донецької області