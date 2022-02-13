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Стрілянина у кафе на Донеччині: військові вбили двох людей

Оксана Попович

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У кафе на Донеччині двоє військовослужбовців почали стріляти зі зброї по відвідувачах. Внаслідок конфлікту двоє людей загинуло, ще двоє – поранені. Про це йдеться на сторінці Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у Facebook.

Надзвичайна подія сталася у неділю, 13 лютого, в селі Гранітне Волноваського району на Донеччині. Близько опівночі на території кафе відбувся конфлікт між відвідувачами. Відтак, двоє військослужбовців Збройних сил України відкрили вогонь із закріпленої зброї.

В результаті стрілянини загинув один нацгвардієць та одна цивільна особа. Ще двох людей із пораненням госпіталізували до лікарні.

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Згодом правоохоронці затримали двох військових та вилучили у них зброю. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відтак, винуватцям стрілянини доведеться відповідати за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї та умисне вбивство двох осіб.

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Фото: Нацполіція Донецької області

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