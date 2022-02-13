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На Сихові легковик не розминувся з трамваєм

Оксана Попович

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У неділю, 13 лютого, у Львові легковий автомобіль Toyota Auris зіткнувся з трамваєм №8. Про це повідомляє Варта1.

Дорожньо-транспортна пригода сталася орієнтовно о 10:30 на проспекті Червоної Калини біля торгового центру «Вам». Там не розминулися іномарка Toyota Auris із трамваєм, який рухався за маршрутом №8.

Через аварію рух трамваїв тимчасово призупинили. Інформації про постраждалих наразі немає. Всі обставини події встановлює поліція.

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Фото: Варта1

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