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На Львівщині розшукують дідуся на інвалідному візку

Оксана Попович

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Третю добу поліція Львівщини шукає 74-річного чоловіка, який пересувається на інвалідному візку. Дідусь часто зникає, аби піти пожебракувати. Про це йдеться на сторінці пошуково-рятувальної волонтерської асоціації SARVA у Facebook.

74-річний мешканець села Піски Яворівського району зник ще 10 лютого пообіді. Відтоді зв’язок з ним обірвався. Востаннє дідуся бачили у селі Трибоківці Жидачівського району на Львівщині, куди він приїжджав до своєї сестри.

Зниклий мешканець Львівщини має повну тілобудову, блакитні очі, сиве волосся, вуса та бороду. Чоловік був одягнений у синю куртку з білим надписом Nike на спині, сірі штани, чорні черевики та фіолетову шапку. Дідусь страждає на захворювання ніг, тому пересувається на інвалідному візку чорного кольору із пробитими колесами.

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Як повідомляє Варта1, літній чоловік неодноразово покидав своє місце проживання для жебракування. Тому у поліції просять бути уважними на автобусних та залізничних вокзалах, церквах, ринках та інших місцях скупченнях людей.

Відтак, усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безплатну гарячу лінію 0-800-310-911 або безпосередньо в поліцію за номером 102.

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Фото: Пошуково-рятувальна волонтерська асоціація SARVA

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