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Де у Львові 14 лютого не буде світла: адреси

Оксана Попович

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У понеділок, 14 лютого, через плановий ремонт електромереж понад чотири десятки вулиць у Львові залишаться без світла. Електроенергії також не буде у деяких мешканців околиць. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Електрики не буде орієнтовно з 10:00 до 16:00 год. Так, без світла у Львові залишаться мешканці цих вулиць:

  • Київська – 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23;
  • Варшавська – 103-Б, 103б, 104, 104а, 104в, 104г, 106, 108, 112, 131, 131а, 133, 135, 135, 135а, 135а, 143 Л, 143Д, 143Е, 143Л;
  • Випасова – 3, 5, 7;
  • Зимова – 4, 5А;
  • Малоголосківська – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9;
  • Лисенка – 1, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Россі К. – 6;
  • Басараб О. – 1, 2, 4, 9;
  • Вахнянина A. – 29;
  • Винниченка В. – 10, 5;
  • Дніпровська – 11;
  • Друкарська – 2;
  • Заньковецької М. – 1, 11, 11А, 11Б, 15, 3, 5, 7, 9, 9А;
  • Катедральна – 2;
  • Керченська – 15А, 17А, 19 А, 19А, 8, 8а;
  • Князя Романа – опора;
  • Коперника – 17, 19, 19/13, 20, 21, 21,А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28-А, 28а, 30, 32;
  • Корольова – 10, 14, 16, 7;
  • Коциловського – 16, 30;
  • Личаківська – 29, 32, 34, 34-36, 36, 36А, 37А, 38, 39, 39А, 41, 41А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 50/1, 52, 55, 57, 58, 59, 61, 61/2, 62, 63, 66, 67, 71, 75;
  • Личаківська;
  • Чернігівська – КУТ;
  • Мала – 2, 4, 6;
  • Некрасова M. – ТП;
  • Під Голоском – 25, 27;
  • Підвальна – 3, 5;
  • Валова – 31;
  • Переяславська – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6, 8, 9;
  • Плужника Є. – 2;
  • Погулянка – 22-Б, 22а;
  • Ринок – 3, 7, 8, 9;
  • Брвтів Рогатинців – 18, 43;
  • Сербська – 15;
  • Словацького Ю. – 2, 4, 6, 8;
  • Соборна – 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2 А, 22, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8;
  • Солодова – 1, 3 А, 3а;
  • Стефаника В. – 1, 3, 7, 9;
  • Студентська – 2;
  • Чайковського П. – 20;
  • Чернігівська – 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 25, 4, 6, 6/1;
  • Чорновола В. – 67-Є, 93, 95, 95-99;
  • Старий Ринок – 5, 7.

У Винниках ремонтники знеструмлять наступні вулиці:

  • Козацька(винники) – 11, 17, 19, 31, 35, 37, 39;
  • Коротка – 1, 10, 2, 3, 32, 34, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
  • Полуботка – 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 1а, 1б, 20, 20а, 21, 22, 23, 26, 29, 3, 34, 38, 3а, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, б/н, бн;
  • Тимофія Макара – 1а.

Також до 16:00 год. не варто чекати світла жителям Скнилова:

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  • Iвасюка В.;
  • Авiацiйна;
  • Бiлика Я.;
  • Забуська;
  • Здоров’я;
  • Л. Українки;
  • Липова;
  • Озерна;
  • Солов’їна;
  • Франка І.;
  • Хвиля.

У Сокільниках електроенергії не буде на:

  • Сокільники, 6.

Мешканці Малехова також будуть знеструмлені:

  • Є. Коновальця;
  • Т. Шевченка.

У Холодновідці світла не буде на:

  • Замкнена.

Водночас мешканці таких вулиці Зимної Води до 16:00 будуть без світла:

  • Зимновідська;
  • Опільського.

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