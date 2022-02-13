Де у Львові 14 лютого не буде світла: адреси

У понеділок, 14 лютого, через плановий ремонт електромереж понад чотири десятки вулиць у Львові залишаться без світла. Електроенергії також не буде у деяких мешканців околиць. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.
Електрики не буде орієнтовно з 10:00 до 16:00 год. Так, без світла у Львові залишаться мешканці цих вулиць:
- Київська – 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23;
- Варшавська – 103-Б, 103б, 104, 104а, 104в, 104г, 106, 108, 112, 131, 131а, 133, 135, 135, 135а, 135а, 143 Л, 143Д, 143Е, 143Л;
- Випасова – 3, 5, 7;
- Зимова – 4, 5А;
- Малоголосківська – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9;
- Лисенка – 1, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- Россі К. – 6;
- Басараб О. – 1, 2, 4, 9;
- Вахнянина A. – 29;
- Винниченка В. – 10, 5;
- Дніпровська – 11;
- Друкарська – 2;
- Заньковецької М. – 1, 11, 11А, 11Б, 15, 3, 5, 7, 9, 9А;
- Катедральна – 2;
- Керченська – 15А, 17А, 19 А, 19А, 8, 8а;
- Князя Романа – опора;
- Коперника – 17, 19, 19/13, 20, 21, 21,А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28-А, 28а, 30, 32;
- Корольова – 10, 14, 16, 7;
- Коциловського – 16, 30;
- Личаківська – 29, 32, 34, 34-36, 36, 36А, 37А, 38, 39, 39А, 41, 41А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 50/1, 52, 55, 57, 58, 59, 61, 61/2, 62, 63, 66, 67, 71, 75;
- Личаківська;
- Чернігівська – КУТ;
- Мала – 2, 4, 6;
- Некрасова M. – ТП;
- Під Голоском – 25, 27;
- Підвальна – 3, 5;
- Валова – 31;
- Переяславська – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6, 8, 9;
- Плужника Є. – 2;
- Погулянка – 22-Б, 22а;
- Ринок – 3, 7, 8, 9;
- Брвтів Рогатинців – 18, 43;
- Сербська – 15;
- Словацького Ю. – 2, 4, 6, 8;
- Соборна – 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2 А, 22, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8;
- Солодова – 1, 3 А, 3а;
- Стефаника В. – 1, 3, 7, 9;
- Студентська – 2;
- Чайковського П. – 20;
- Чернігівська – 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 25, 4, 6, 6/1;
- Чорновола В. – 67-Є, 93, 95, 95-99;
- Старий Ринок – 5, 7.
У Винниках ремонтники знеструмлять наступні вулиці:
- Козацька(винники) – 11, 17, 19, 31, 35, 37, 39;
- Коротка – 1, 10, 2, 3, 32, 34, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
- Полуботка – 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 1а, 1б, 20, 20а, 21, 22, 23, 26, 29, 3, 34, 38, 3а, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, б/н, бн;
- Тимофія Макара – 1а.
Також до 16:00 год. не варто чекати світла жителям Скнилова:
- Iвасюка В.;
- Авiацiйна;
- Бiлика Я.;
- Забуська;
- Здоров’я;
- Л. Українки;
- Липова;
- Озерна;
- Солов’їна;
- Франка І.;
- Хвиля.
У Сокільниках електроенергії не буде на:
- Сокільники, 6.
Мешканці Малехова також будуть знеструмлені:
- Є. Коновальця;
- Т. Шевченка.
У Холодновідці світла не буде на:
- Замкнена.
Водночас мешканці таких вулиці Зимної Води до 16:00 будуть без світла:
- Зимновідська;
- Опільського.
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Оксана Попович