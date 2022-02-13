Де у Львові 14 лютого не буде світла: адреси

У понеділок, 14 лютого, через плановий ремонт електромереж понад чотири десятки вулиць у Львові залишаться без світла. Електроенергії також не буде у деяких мешканців околиць. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Електрики не буде орієнтовно з 10:00 до 16:00 год. Так, без світла у Львові залишаться мешканці цих вулиць:

Київська – 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23;

Варшавська – 103-Б, 103б, 104, 104а, 104в, 104г, 106, 108, 112, 131, 131а, 133, 135, 135, 135а, 135а, 143 Л, 143Д, 143Е, 143Л;

Випасова – 3, 5, 7;

Зимова – 4, 5А;

Малоголосківська – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9;

Лисенка – 1, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Россі К. – 6;

Басараб О. – 1, 2, 4, 9;

Вахнянина A. – 29;

Винниченка В. – 10, 5;

Дніпровська – 11;

Друкарська – 2;

Заньковецької М. – 1, 11, 11А, 11Б, 15, 3, 5, 7, 9, 9А;

Катедральна – 2;

Керченська – 15А, 17А, 19 А, 19А, 8, 8а;

Князя Романа – опора;

Коперника – 17, 19, 19/13, 20, 21, 21,А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28-А, 28а, 30, 32;

Корольова – 10, 14, 16, 7;

Коциловського – 16, 30;

Личаківська – 29, 32, 34, 34-36, 36, 36А, 37А, 38, 39, 39А, 41, 41А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 50/1, 52, 55, 57, 58, 59, 61, 61/2, 62, 63, 66, 67, 71, 75;

Личаківська;

Чернігівська – КУТ;

Мала – 2, 4, 6;

Некрасова M. – ТП;

Під Голоском – 25, 27;

Підвальна – 3, 5;

Валова – 31;

Переяславська – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6, 8, 9;

Плужника Є. – 2;

Погулянка – 22-Б, 22а;

Ринок – 3, 7, 8, 9;

Брвтів Рогатинців – 18, 43;

Сербська – 15;

Словацького Ю. – 2, 4, 6, 8;

Соборна – 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2 А, 22, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8;

Солодова – 1, 3 А, 3а;

Стефаника В. – 1, 3, 7, 9;

Студентська – 2;

Чайковського П. – 20;

Чернігівська – 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 25, 4, 6, 6/1;

Чорновола В. – 67-Є, 93, 95, 95-99;

Старий Ринок – 5, 7.

У Винниках ремонтники знеструмлять наступні вулиці:

Козацька(винники) – 11, 17, 19, 31, 35, 37, 39;

Коротка – 1, 10, 2, 3, 32, 34, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;

Полуботка – 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 1а, 1б, 20, 20а, 21, 22, 23, 26, 29, 3, 34, 38, 3а, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, б/н, бн;

Тимофія Макара – 1а.

Також до 16:00 год. не варто чекати світла жителям Скнилова:

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Iвасюка В.;

Авiацiйна;

Бiлика Я.;

Забуська;

Здоров’я;

Л. Українки;

Липова;

Озерна;

Солов’їна;

Франка І.;

Хвиля.

У Сокільниках електроенергії не буде на:

Сокільники, 6.

Мешканці Малехова також будуть знеструмлені:

Є. Коновальця;

Т. Шевченка.

У Холодновідці світла не буде на:

Замкнена.

Водночас мешканці таких вулиці Зимної Води до 16:00 будуть без світла:

Зимновідська;

Опільського.

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