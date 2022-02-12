У Львові розшукують чоловіка, який зник по дорозі на роботу

Поліція Львівщини оголосила в розшук 49-річного чоловіка, зв’язок з яким обірвався два дні тому. Востаннє зниклого бачили у Львові. Про це йдеться на сторінці пошуково-рятувальної волонтерської асоціації SARVA у Facebook.

Так, 49-річний мешканець Чишок, що неподалік Львова, зник зранку 10 лютого. Чоловік вийшов з дому на роботу у місто Львів. З того часу він не виходив на зв’язок.

Востаннє зниклого бачили увечері 10 лютого у місті Винники на вулиці Івана Франка. Відомо, що чоловік часто повертався пішки додому з Винник до Чишок.

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Зниклий мешканець Львівщини має худорляву статуру, темне волосся з залисинами і світлий колір очей. Чоловік був одягнений в джинси, темно-синю куртку та коричневі черевики. З собою мав сумку та пакет з продуктами.

Усіх, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безплатну гарячу лінію 0-800-310-911 або безпосередньо в поліцію за номером 102.

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