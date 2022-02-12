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«Ні – війні!»: чому український спортсмен влаштував протест на Олімпіаді

Оксана Попович

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На Олімпіаді-2022 український атлет Владислав Гераскевич провів мовчазний протест проти російської агресії у бік України. Про мотиви цього жесту повідомляє Суспільне Спорт.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич завершив виступи на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. За підсумками чотирьох заїздів спортсмен посів 18-те місце з загальним часом 4:06.28 хвилини.

Після фінішу в третьому заїзді Гераскевич, йдучи повз камери, влаштував мовчазний протест. Він підготував звернення до телеглядачів, продемонструвавши напис «No War in Ukraine» («Ні – війні в Україні!»).

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Свою позицію спортсмен пояснив бажанням миру у власній державі.

«Це моя позиція. Ніяка нормальна людина не хоче війни, і я також нормальна людина й не хочу війни. Я хочу миру в своїй державі й не хочу, щоб якісь люди загинули через війну», – зазначив Гераскевич.

Цьогорічними своїми виступами на Олімпіаді скелетоніст задоволений, хоча визнає, що результат міг бути кращим. При цьому атлет вказує на низку моментів, з якими треба працювати в Україні. Зокрема, для занять бобслеєм, скелетоном та санним спортом вкрай потрібна стартова естакада.

«Тут, на Олімпійських іграх, ми бачимо, що дуже не вистачає нам стартового розгону. Також ми бачимо, що по техніці є проблеми. Ми в цьому сезоні міняли скелетон, і, може, це не було виправдано. Може, десь цей ризик не зіграв, але ми на нього пішли, і ми очікували, що таке теж може бути», – пояснив Гераскевич.

Цікаво, що для 23-річного українського спортсмена Олімпіада у Пекіні – вже друга в кар’єрі. У Пхьончхані він фінішував з 12-м результатом і є єдиним представником України в історії у цьому виді спорту.

У сезоні 2021/22 Гераскевич посів 16-е місце у загальному заліку Кубка світу. Але показав найкращий результат у кар’єрі, фінішувавши шостим у Сігулді.

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