Зеленський підписав закон про музичне роялті. Що зміниться

Президент Володимир Зеленський підписав закон №5572, який регулює виплату роялті організаціями колективного управління. Про це у Facebook повідомила ГО «Українська агенція з авторських та суміжних прав».

Важлива подія для музичної індустрії відбулася 10 лютого. Закон запроваджує автоматизовану систему ідентифікації творів та формування детальних звітів про їхнє використання.

«Нарешті сфера роялті буде перезавантажена і Міністерство економіки України дотримуючись законів та процедури, під пильним контролем громадськості, оголосить новий конкурс та розпочне рух до побудови прозорої зрозумілої, справедливої системи збору і розподілу авторських грошей. Щоб автори та артисти, згодом отримали змогу, нарешті, відчути в кишенях справедливо зароблені гроші», – написали в «Українській агенції з авторських та суміжних прав». Реклама партнерів

Додамо, що ГО «Українська агенція з авторських та суміжних прав» (УААСП) – це громадська організація колективного управління правами авторів музичних, літературних, драматичних та інших творів мистецтва і науки.

Мета закону №5572 впровадити оперативний збір та автоматичний розподіл винагород між авторами або правонаступниками. Йтиметься про впровадження автоматизованої системи ідентифікації творів та формування детальних звітів про їхнє використання.

Закон набрав чинності наступного дня після підписання, тобто від сьогодні 11 лютого.

Radio Club розповіло про наслідки підписаного Президентом закону №5572. Так, від сьогодні розпочинається процес перезапуску сфери зі збору та розподілу роялті за використання музики у вищезазначених сферах. Він стосується представників телерадіомовлення, кіноіндустрії, HoReCa, рітейлу, організацій концертів та розважальних заходів та інших.

Представникам даних сфер для легального використання музичного контенту необхідно отримати ліцензію від ОКУ, каталог яких включає найбільшу кількість українських та закордонних творів. Для авторів та правовласників – це можливість передати в управління ОКУ свої права та отримувати справедливу винагороду за використання музичного контенту.

Набуття чинності даного закону та належне його виконання:

Скасовує результати попередніх конкурсів з акредитації організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення, що були проведені з численними порушеннями;

Розблоковує роботу всіх зареєстрованих ОКУ, які можуть збирати роялті в межах свого каталогу до моменту визначення нової акредитованої ОКУ;

Припиняє повноваження чинної акредитаційної комісії та дає можливість сформувати та затвердити новий склад;

Перезапускає конкурси на визначення акредитованих організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення.

Нагадаємо, як пише Radio Club, проблеми з виплатами авторських роялті триває десятиріччями, а найбільш відчутно для творців відсутність виплат загострилася з початком пандемії, коли зникла можливість здійснювати концертну діяльність.

Після проведення низки розслідувань з’ясувалося, що більша частина виплачених користувачами роялті не доходила до авторів, а мова йшла про мільйони гривень.

У 2018 році колективним рішенням творців було створено ГО «УААСП», яка на сьогодні налічує понад 4000 українських авторів та десятки тисяч їхніх творів, а також майже весь світовий репертуар, що налічує 100 мільйонів творів.

Генеральним директором став музикант, автор та фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин. ГО «УААСП» весь час підтримувала законопроєкт №5572 та відстоювала інтереси авторів.

Наразі в планах організації підготовка до нового конкурсу з акредитації, а також розробка та впровадження автоматизованої системи моніторингу та формування звітності для подальшої обробки та розподілу звітів з фактично використаними музичними творами користувачами.