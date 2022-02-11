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В Україні знизився індекс демократії: яка причина

Аліса Белей

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Індекс демократії в Україні дещо знизився через посилення напруженості з Росією. У 2021 році Україна посіла 86 місце зі 167 у рейтингу The Economist. про це повідомляє громадська мережа «Опора».

Так, у порівнянні з 2020 роком, Україна опустилася на сім позицій. Тоді Україна отримала 5,81 бала, а зараз – 5,57 бала із 10. Також на 86 позиції разом з Україною розмістилася Мексика. На одну позицію вище у рейтингу перебуває Гонконг, а на одну нижче – Сенегал.

Варто зазначити, що хоч загальна кількість балів однакова, в залежності від категорій Мексика випереджає («Функціонування уряду» – 5, «Політична участь» – 7,22) або поступається («Виборчий процес і плюралізм» – 6,92, «Політична культура» – 3,13) Україні. Однакову кількість балів Мексика та Україна мають у категорії «Громадянські свободи» – 5, 59.

Перша п’ятірка цьогорічного загального рейтингу Індексу демократії складається з країн, які в попередні роки також обіймали найвищі позиції: Норвегія, Нова Зеландія, Фінляндія, Швеція, Ісландія.

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Останні місця – зі 163 по 167 – посідають Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Північна Корея, М’янма та Афганістан.

Серед країн Східної Європи Україна – на 17 місці з 28. На позицію вище опинилась Чорногорія, а на позицію нижче – Вірменія.

Загалом Україна показала найбільше зниження серед чотирьох східноєвропейських країн у категорії «гібридні режими».

«Україна зараз поділяє 86 місце з Мексикою в нашому глобальному рейтингу – у порівнянні з 79 місцем у 2020 році. Оцінка України знизилася частково через посилення напруженості з Росією», – йдеться в рейтингу.

Автори Індексу демократії зазначають, що уряд, який функціонує під прямою військовою загрозою, зазвичай обмежує демократичні процеси на користь централізації влади в руках виконавчої влади та апарату безпеки або військового апарату з метою гарантування громадської безпеки.

За словами дослідників, в Україні військові у 2021 році відігравали більш помітну роль і мали більший вплив на ухвалення політичних рішень. Урядова політика також стала менш прозорою.

Додамо, що рейтинг схвалення президента України Володимира Зеленського знизився з 42% у грудні 2020 року до 38% наприкінці 2021 року через зниження впевненості в його здатності впроваджувати реформи та протистояти загрозам з боку Росії.

Довідка. Economist Intelligence є дослідницьким та аналітичним підрозділом The Economist Group, дочірньої компанії газети The Economist. Щорічно з 2006 року вони готують звіт Democracy Index про стан демократії в 165 незалежних країнах світу та двох окремих територіях.

Індекс демократії базується на п’яти категоріях: виборчий процес і плюралізм, функціонування уряду, політична участь, політична культура та громадянські свободи.

На основі своїх оцінок за низкою показників у цих категоріях кожну країну класифікують як один із чотирьох типів режиму: «повна демократія», «дефектна демократія», «гібридний режим» або «авторитарний режим».

Нагадаємо, як писав Львівській портал у 2020 році Україна піднялась на 78 місце з 167 у рейтингу «Індекс демократії-2019» за версією The Economist.

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