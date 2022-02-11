«Цвіт Кульбаби» запрошує львів’ян відсвяткувати прихід весни

У вівторок, 8 березня, у Центрі Довженка відбудеться концерт гурту «Цвіт Кульбаби» із спеціальною програмою для найчарівніших, повідомляють організатори Lutsyshyn Promo і Promotions.

«Найкращі хіти, улюблені ритми, святкова атмосфера – не залишать байдужою жодну королеву. Живий звук! Встигніть придбати найкращі місця зазделегідь!»,а – запрошують організатори.

Вартість будь-якого квитка на концерт – 300 грн. Початок о 19:00.

Квитки можна придбати за посиланням: Concert.ua

Як відомо, «Цвіт Кульбаби» – український музичний гурт, який об’єднаний шаленою любов’ю до етно та фолку. Постійний учасник різних музичних фестивалів у багатьох містах України, Європи, та Північної Америки (Канада). Стиль музики – український етно-фолк-рок, де відчувається шалена енергія, яка наповнює і надихає усіх.