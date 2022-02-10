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Виставку картин львів’янина покажуть у Венеції

Анастасія Диняк

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Галерея «Зелена канапа» вперше представить виставку львів’янина Петра Сметани у Венеції. Про це йдеться на сторінці галереї у Facebook.

Виставка відбудеться у рамках проєкту Europian Culture Centre під час 59 Венеційської бієнале. Картини розмістять у галереї Palazzo Mora.

Триватиме виставка аж сім місяців – з 23 квітня до 27 листопада 2022 року. За цей час організатори планують залучити до мільйона відвідувачів.

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Довідка. Петро Сметана – 37-річний львівський художник. Родом з Самбору, що на Львівщині. Живописець працює в жанрі постмодернізму та абстракціонізму.

Також Петро руйнує стереотипи, що інструменти художника – це лише пензлики та масляні фарби. У своїх роботах він використовує будівельні суміші, щітки та навіть крупи.

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Фото: Петро Сметана

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