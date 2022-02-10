Трагічно загинув артист балету зі Львова Ілля Романський

У Португалії артиста балету зі Львова Іллю Романського, який хотів поплавати в океані, знесло штормовою хвилею. Віднесене течією тіло шукають другу добу поспіль. Про це йдеться на сторінці балетної трупи в Facebook.

У вівторок, 8 лютого, балетна трупа під час свого туру приїхала в португальське місто Порту. Нещасний випадок стався того ж вечора, коли члени трупи вирішили попри шторм поплавати в Атлантичному океані.

Першим у воду зайшов технік трупи, а вже за ним – 22-річний Ілля. Хлопця одразу ж знесло хвилею і він втратив свідомість. Колега намагався допомогти постраждалому. Йому вдалося дотягнути Іллю до суші, але вибратися на берег не вдалося через каміння. Згодом артиста балету хвилею відкинуло назад в океан.

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На той момент на березі вже з’явилися рятувальники та добровольці. Чоловіка, який кинувся рятувати Іллю, витягнули на сушу, але от сам хлопець вже зник з поля зору. Артиста шукали водолази та працівники екстрених служб. Також застосували квадрокоптери.

Наразі тіло Іллі Романського досі не знайшли. На місці події та приближених територіях продовжують працювати рятувальні спецслужби. Вже другий день у Порту тривають рятувальні операції.

Наступного дня, 9 лютого, туди прибув й консул України в Португалії для контролю ситуації. В балетній трупі кажуть, що наступний спектакль буде присвячений пам’яті загиблого Іллі Романського.

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Фото: Royal Russian Ballet