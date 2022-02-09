ОСТАННІ НОВИНИ

З Львівського районного управління поліції масово звільняються слідчі

Андрій Котенський

|

У Львівському районному управлінні поліції №1 майже усі слідчі написали рапорти на звільнення через непорозуміння із керівництвом. Загалом звільнилися 14 з 15 слідчих цього управління. Цю інформацію Zaxid.net підтвердили два незалежних джерела у львівській поліції.

Причиною бажання звільнитись стала не низька зарплата, що останнім часом спонукає правоохоронців змінювати роботу чи страйкувати, а непорозуміння із тимчасовим виконувачем обов’язків заступника начальника ЛРУ №1, начальником відділу кримінальної поліції підполковником Василем Шимоном.

У чому саме полягають тиск і непорозуміння, поліцейські не розголошують.

Реклама партнерів

Відповідно до процедури, рапорти повинен підписати безпосередній керівник поліцейських і відправити їх у відділ кадрів. Де документи перебувають зараз – невідомо, але правоохоронці ще не звільнені.

«Працівники налаштовані рішуче, а керівництво головного управління Нацполіції Львівщини намагається залагодити конфлікт між сторонами», – сказаало джерело.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини у вівторок, 8 лютого, пообіцяли прокоментувати ситуацію в управлінні, але на момент публікації так і не зробили цього. Сам Василь Шимон відмовився коментувати ситуацію.

Додамо, що Львівське районне управління поліції №1 обслуговує Личаківський і Галицький райони Львова із населенням у 113 тис. людей. Чисельність особового складу – 140 осіб, з яких 133 поліцейських.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю
Наталя ДУЛЯБА
Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю

У ніч на неділю, 6 лютого, у Шевченківському гаю вщент згорів автентичний експонат – гуцульська гражда XIX століття, яку...

Українські «хакери» готові до кібератак з РФ
Василь Коваль
Українські «хакери» готові до кібератак з РФ

Вже фактично вісім років Україна перебуває у стані війни з зовнішнім агресором. Активна військова фаза анексії Криму та ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів