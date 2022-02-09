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Російські окупанти пошкодили визначну культурну пам’ятку у Криму

Ірина Марчук

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Під час проведення так званої «реставрації» на стіні одного із корпусів Ханського палацу в Бахчисараї з’явилася велика тріщина. Про це на своїй сторінці у Facebook написала омбудсмен Людмила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини наголошує, що міжнародні закони та звичаї ведення війни забороняють державі-окупанту привласнювати та знищувати культурні цінності та історичні пам’ятки.

«Зокрема, у порушення Гаазької Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Росія насильницькими методами нав’язує свою культурну політику на території тимчасово окупованого Криму, позбавляючи корінне населення культурного права, самобутності та традицій», – нагадала Людмила Денісова.

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Відтак, омбудсмен уже звернулась до Секретаріату ЮНЕСКО із проханням відреагувати на порушення Росією міжнародного гуманітарного права в Криму.

До слова, Ханський палац у Бахчисараї включений до Попереднього списку для внесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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