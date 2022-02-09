Львівські поліцейські рятували злодія-невдаху, який застряг на балконі

Вночі 9 лютого патрульні Львова затримали чоловіка, який проник в чуже помешкання на другому поверсі і там застряг. Львів’янин, перебуваючи у стані сп’яніння, не зміг самотужки спустися з балкону. Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Львівщини у Facebook.

Трафунок стався близько 5-ї години ранку. Тоді до поліції звернулася мешканка багатоповерхівки на вулиці Симона Петлюри. Жінка повідомила, що до них в квартиру проник невідомий.

Аби потрапити в чуже помешкання, 28-річний чоловік розбив вікно. Однак зловмисник не сподівався побачити в квартирі людей. Відтак позадкував на балкон, щоби втекти тим самим шляхом, але спуститися вже не зміг, бо завис на балконі.

Незадовго на виклик прибули патрульні, які побачили на балконі другого поверху невідому особу. Так, на балкон довелося дертися і поліцейському, який допоміг злізти злодієві-невдасі. Інспектори перев’язали затриманому руку, яку він поранив, розбиваючи скло.

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В поліції кажуть, що чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння. Надалі львів’янина шпиталізували до медичного закладу.

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Відео: Патрульна поліція Львівщини