Де у Львові 10 лютого не буде світла: адреси

У четвер, 10 лютого, через проведення планових ремонтних робіт без світла залишаться кілька десятків вулиць Львова, Винників, Скнилова, Зимної Води, Сокільників та Холодновідки. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.
Світло відключатимуть з 10:00 до 16:00 год.
Без електрики у Львові будуть такі вулиці:
- Абхазька – 1, 10, 10-А, 1-А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Д. Багалія – 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 3-А, 5, 6, дача;
- Я. Купали – 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 31-А, 31-Б, 32, 32-А, 33, 36, 38, 40, 9;
- Дж. Леннона – 1, 3, 37, 39, 41;
- Садовий кооператив “Польова Ромашка” – б/н, ДІЛ 22, ДІЛ 27, ДІЛ 8, діл.17;
- Розточчя – 144,148, 150, 152, 154, 156, 156-А, 158, 160, 160-А, 162, 166, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
- К. Студинського – 10, 12, 14, 19, 2, 4, 6, 7, б/н, гар.14, гар.20, гар.21;
- Східна – 10, 2, 22, 25, 27, 27-А, 29, 2-А, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 6, 8;
- В. Щурата – 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 8, 9;
- Ленона Бережанська – 26;
- Дунайська – 6;
- Колійна – 21;
- Пасічна – 154, 154-А, 154-Б, 154-В, 154-Г, 154-Д, 154-Е, 158, 89, 89-А, 91;
- І. Раковського – 1, 10, 11, 11-А, 12, 13, 14, 15, 15-А, 16, 16-А, 18, 1-А, 1-Б, 1-Г, 1-Д, 1-Ж, 2, 20, 22, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3, 4-В, 4-Б, 5, 7, 9, 9-В;
- П. Болбочана – 1, 10, 11, 12, 15, 15-А, 16, 16-А, 16-Б, 17, 18, 18-А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29-А, 3, 31, 33, 35, 35-А, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9;
- В. Ганцова – 3;
- Сполучна –1, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 14-Б, 15, 15-А, 16, 16-А, 16-Б, 17, 17-А, 18, 18-А, 19, 2, 20-А, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5-А, 6, 7, 7-В, 8, 9, 25-Д, 25-В;
- Тернова – 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20-А, 22, 26, 3, 30, 5, 5-А, 25-Д, 25-В;
- О. Олеся – 25-В, 25-Д;
- А. Рудакі – 93;
- О. Теліги – 23, гар. 41;
- П. Грабовського – 11;
- П. Дорошенка – 26, 41;
- Каліча Гора – 28;
- Конюшинна – 3, 8;
- Лисеницька – 2;
- І. Миколайчука – 22;
- О. Ольжича – 11, 13;
- А. П’ясецького – 10, 10-А, 10-Б, 10-В, 12;
- Пимоненка – 20.
У Винниках без світла будуть такі вулиці:
- Злагоди – 19, 2-Г;
- Львівська – 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 27-Б, 29, 2-А, 2-В, 3, 31, 31-А, 4, 5, 5-А, 7, 7-А, 9;
- На куті – 3, 39-А;
- Ринок – 1, 2, 2-А, 7;
- Руська – 10-А, 12-А, 12-Б, 2, 2-А, 39-Б, 4, 45, 5, 5-А, 6, 6-А, 8;
- Стуса – 2, 2-А, 2-Г, 2-Е, 2-Ж.
У Скнилові знеструмлять вулиці:
- Кругова;
- Оболоння;
- Івасюка;
- Авіаційна;
- Я. Білика;
- Березівська;
- Грушевського;
- І. Забузької;
- Забузька;
- Здоров’я;
- Козацька;
- Коновальця;
- Коротка;
- Л. Українки;
- Лісова;
- Мазепи;
- Медова;
- Озерна;
- Петлюри;
- С. Бандери;
- Січових Стрільців;
- Солов’їна;
- Сонячна;
- Стрілецька;
- І. Франка;
- Хвиля;
- Червоної Калини;
- Чорновола;
- Чупринки;
- Шашкевича;
- Т. Шевченка;
- Шептицького.
Без світла залишаються жителі с. Сокільники:
- Сокільники 0767, 18-З;
- Художня.
У Зимній Воді без електроенергії будуть дві вулиці: Зимноводівська та Опільського. Мешканці села Холодновідка, що живуть на вул. Замкненій також залишаться без світла.
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Ірина Марчук