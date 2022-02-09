Де у Львові 10 лютого не буде світла: адреси

У четвер, 10 лютого, через проведення планових ремонтних робіт без світла залишаться кілька десятків вулиць Львова, Винників, Скнилова, Зимної Води, Сокільників та Холодновідки. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Світло відключатимуть з 10:00 до 16:00 год.

Без електрики у Львові будуть такі вулиці:

Абхазька – 1, 10, 10-А, 1-А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Д. Багалія – 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 3-А, 5, 6, дача;

Я. Купали – 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 31-А, 31-Б, 32, 32-А, 33, 36, 38, 40, 9;

Дж. Леннона – 1, 3, 37, 39, 41;

Садовий кооператив “Польова Ромашка” – б/н, ДІЛ 22, ДІЛ 27, ДІЛ 8, діл.17;

Розточчя – 144,148, 150, 152, 154, 156, 156-А, 158, 160, 160-А, 162, 166, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

К. Студинського – 10, 12, 14, 19, 2, 4, 6, 7, б/н, гар.14, гар.20, гар.21;

Східна – 10, 2, 22, 25, 27, 27-А, 29, 2-А, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 6, 8;

В. Щурата – 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 8, 9;

Ленона Бережанська – 26;

Дунайська – 6;

Колійна – 21;

Пасічна – 154, 154-А, 154-Б, 154-В, 154-Г, 154-Д, 154-Е, 158, 89, 89-А, 91;

І. Раковського – 1, 10, 11, 11-А, 12, 13, 14, 15, 15-А, 16, 16-А, 18, 1-А, 1-Б, 1-Г, 1-Д, 1-Ж, 2, 20, 22, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3, 4-В, 4-Б, 5, 7, 9, 9-В;

П. Болбочана – 1, 10, 11, 12, 15, 15-А, 16, 16-А, 16-Б, 17, 18, 18-А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29-А, 3, 31, 33, 35, 35-А, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9;

В. Ганцова – 3;

Сполучна –1, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 14-Б, 15, 15-А, 16, 16-А, 16-Б, 17, 17-А, 18, 18-А, 19, 2, 20-А, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5-А, 6, 7, 7-В, 8, 9, 25-Д, 25-В;

Тернова – 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20-А, 22, 26, 3, 30, 5, 5-А, 25-Д, 25-В;

О. Олеся – 25-В, 25-Д;

А. Рудакі – 93;

О. Теліги – 23, гар. 41;

П. Грабовського – 11;

П. Дорошенка – 26, 41;

Каліча Гора – 28;

Конюшинна – 3, 8;

Лисеницька – 2;

І. Миколайчука – 22;

О. Ольжича – 11, 13;

А. П’ясецького – 10, 10-А, 10-Б, 10-В, 12;

Пимоненка – 20.

У Винниках без світла будуть такі вулиці:

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Злагоди – 19, 2-Г;

Львівська – 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 27-Б, 29, 2-А, 2-В, 3, 31, 31-А, 4, 5, 5-А, 7, 7-А, 9;

На куті – 3, 39-А;

Ринок – 1, 2, 2-А, 7;

Руська – 10-А, 12-А, 12-Б, 2, 2-А, 39-Б, 4, 45, 5, 5-А, 6, 6-А, 8;

Стуса – 2, 2-А, 2-Г, 2-Е, 2-Ж.

У Скнилові знеструмлять вулиці:

Кругова;

Оболоння;

Івасюка;

Авіаційна;

Я. Білика;

Березівська;

Грушевського;

І. Забузької;

Забузька;

Здоров’я;

Козацька;

Коновальця;

Коротка;

Л. Українки;

Лісова;

Мазепи;

Медова;

Озерна;

Петлюри;

С. Бандери;

Січових Стрільців;

Солов’їна;

Сонячна;

Стрілецька;

І. Франка;

Хвиля;

Червоної Калини;

Чорновола;

Чупринки;

Шашкевича;

Т. Шевченка;

Шептицького.

Без світла залишаються жителі с. Сокільники:

Сокільники 0767, 18-З;

Художня.

У Зимній Воді без електроенергії будуть дві вулиці: Зимноводівська та Опільського. Мешканці села Холодновідка, що живуть на вул. Замкненій також залишаться без світла.

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