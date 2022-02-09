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Де у Львові 10 лютого не буде світла: адреси

Ірина Марчук

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У четвер, 10 лютого, через проведення планових ремонтних робіт без світла залишаться кілька десятків вулиць Львова, Винників, Скнилова, Зимної Води, Сокільників та Холодновідки. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Світло відключатимуть з 10:00 до 16:00 год.

Без електрики у Львові будуть такі вулиці:

  • Абхазька – 1, 10, 10-А, 1-А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Д. Багалія – 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 3-А, 5, 6, дача;
  • Я. Купали – 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 31-А, 31-Б, 32, 32-А, 33, 36, 38, 40, 9;
  • Дж. Леннона – 1, 3, 37, 39, 41;
  • Садовий кооператив “Польова Ромашка”  – б/н, ДІЛ 22, ДІЛ 27, ДІЛ 8, діл.17;
  • Розточчя – 144,148, 150, 152, 154, 156, 156-А, 158, 160, 160-А, 162, 166, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
  • К. Студинського – 10, 12, 14, 19, 2, 4, 6, 7, б/н, гар.14, гар.20, гар.21;
  • Східна – 10, 2, 22, 25, 27, 27-А, 29, 2-А, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 6, 8;
  • В. Щурата – 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 8, 9;
  • Ленона Бережанська – 26;
  • Дунайська – 6;
  • Колійна – 21;
  • Пасічна – 154, 154-А, 154-Б, 154-В, 154-Г, 154-Д, 154-Е, 158, 89, 89-А, 91;
  • І. Раковського – 1, 10, 11, 11-А, 12, 13, 14, 15, 15-А, 16, 16-А, 18, 1-А, 1-Б, 1-Г, 1-Д, 1-Ж, 2, 20, 22, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3, 4-В, 4-Б, 5, 7, 9, 9-В;
  • П. Болбочана – 1, 10, 11, 12, 15, 15-А, 16, 16-А, 16-Б, 17, 18, 18-А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29-А, 3, 31, 33, 35, 35-А, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9;
  • В. Ганцова – 3;
  • Сполучна –1, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 14-Б, 15, 15-А, 16, 16-А, 16-Б, 17, 17-А, 18, 18-А, 19, 2, 20-А, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5-А, 6, 7, 7-В, 8, 9, 25-Д, 25-В;
  • Тернова – 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20-А, 22, 26, 3, 30, 5, 5-А, 25-Д, 25-В;
  • О. Олеся – 25-В, 25-Д;
  • А. Рудакі – 93;
  • О. Теліги – 23, гар. 41;
  • П. Грабовського – 11;
  • П. Дорошенка – 26, 41;
  • Каліча Гора – 28;
  • Конюшинна – 3, 8;
  • Лисеницька – 2;
  • І. Миколайчука – 22;
  • О. Ольжича – 11, 13;
  • А. П’ясецького – 10, 10-А, 10-Б, 10-В, 12;
  • Пимоненка – 20.

У Винниках без світла будуть такі вулиці:

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  • Злагоди – 19, 2-Г;
  • Львівська – 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 27-Б, 29, 2-А, 2-В, 3, 31, 31-А, 4, 5, 5-А, 7, 7-А, 9;
  • На куті – 3, 39-А;
  • Ринок – 1, 2, 2-А, 7;
  • Руська – 10-А, 12-А, 12-Б, 2, 2-А, 39-Б, 4, 45, 5, 5-А, 6, 6-А, 8;
  • Стуса – 2, 2-А, 2-Г, 2-Е, 2-Ж.

У Скнилові знеструмлять вулиці:

  • Кругова;
  • Оболоння;
  • Івасюка;
  • Авіаційна;
  • Я. Білика;
  • Березівська;
  • Грушевського;
  • І. Забузької;
  • Забузька;
  • Здоров’я;
  • Козацька;
  • Коновальця;
  • Коротка;
  • Л. Українки;
  • Лісова;
  • Мазепи;
  • Медова;
  • Озерна;
  • Петлюри;
  • С. Бандери;
  • Січових Стрільців;
  • Солов’їна;
  • Сонячна;
  • Стрілецька;
  • І. Франка;
  • Хвиля;
  • Червоної Калини;
  • Чорновола;
  • Чупринки;
  • Шашкевича;
  • Т. Шевченка;
  • Шептицького.

Без світла залишаються жителі с. Сокільники:

  • Сокільники 0767, 18-З;
  • Художня.

У Зимній Воді без електроенергії будуть дві вулиці: Зимноводівська та Опільського. Мешканці села Холодновідка, що живуть на вул. Замкненій також залишаться без світла.

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