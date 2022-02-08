Зеленський змінив посла у Польщі

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Польща Андрія Дещицю та призначив замість нього Василя Зварича. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Як відомо, Дещиця був призначено послом у Польщі у жовтні 2014 році, до цього він кілька місяців, був виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України.

За даними Європейської правди, Василь Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, а також був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ.

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Він також був радником-посланником посольства України в Польщі.

Обоє дипломатів родом із Львівщини.

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