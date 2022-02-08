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Віктор Ющенко: «Ми переживаємо важкі часи, тож нам потрібна єдність для створення сильної України»

Наталя Дуляба

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Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до громадян із закликом об’єднатись перед викликами, які зараз постали перед державою через російську агресію:

«Дорогі співвітчизники, ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, величаві та знакові. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість щодо створення сильної України.

Наша сила – це єдність навколо рідної держави. Держава не будується завтра чи післязавтра – держава будується сьогодні!

В історії кожної держави постають відповідальні моменти, які дають поштовх до прийняття одних з найважливіших питань, особливо на зовнішні виклики для нації.

Наші пріоритети визначені:

  1. Безпека держави
  2. Стабільність в нашій державі
  3. Захист української демократії та свободи

Я закликаю всіх співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об’єднатися навколо національних цінностей та української державності».

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