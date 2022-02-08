Віктор Ющенко: «Ми переживаємо важкі часи, тож нам потрібна єдність для створення сильної України»

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до громадян із закликом об’єднатись перед викликами, які зараз постали перед державою через російську агресію:

«Дорогі співвітчизники, ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, величаві та знакові. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість щодо створення сильної України.

Наша сила – це єдність навколо рідної держави. Держава не будується завтра чи післязавтра – держава будується сьогодні!

В історії кожної держави постають відповідальні моменти, які дають поштовх до прийняття одних з найважливіших питань, особливо на зовнішні виклики для нації.

Наші пріоритети визначені:

Безпека держави Стабільність в нашій державі Захист української демократії та свободи

Я закликаю всіх співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об’єднатися навколо національних цінностей та української державності».

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