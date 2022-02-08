МОЗ спростувало міф про корисні властивості йодної сітки

Йодна сітка, нанесена на тіло, не є профілактикою йододефіциту в організму та не здатна вилікувати вірусні захворювання. Щобільше, йодні малюнки можуть бути небезпечними для здоров’я дорослих та дітей. Про це йдеться на Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

Кожен українець хоча б раз у своєму житті чув інформацію про «чудодійні» властивості йодної сітки. Існує міф, що такі йодні «ґратки», нанесені на тіло, допоможуть укріпити організм, позбавлять від йододефіциту та навіть вилікують від гострих респіраторних захворювань. Однак, фахівці МОЗ зазначають, що немає підтвердження лікувальних властивостей йодної сітки.

«Нанесення йоду на шкіру ніяк не допоможе уникнути кашлю або ж позбутися інших симптомів вірусних захворювань. Завдяки зігрівальним властивостям йоду на деякий час посилиться місцева мікроциркуляція крові, але не більше. Вилікувати кашель чи нежить йодна сітка не зможе», – зауважують у міністерстві.

Також багато хто ставив на собі експеримент, аби визначити рівень йоду в організмі. Для цього на тілі малювали йодну сітку. Якщо малюнок швидко зникає (до трьох годин), то нібито є нестача цього елементу і треба малювати сітку частіше. У МОЗ називають такі експерименти не тільки не робочими, але й небезпечними для здоров’я.

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«Якщо часто наносити розчин йоду на шкіру, можуть виникнути висипання, роздратування та опіки. Особливо вразливі діти: дитяча шкіра легко вбирає йод, надмірна кількість якого може призвести до порушень в роботі щитоподібної залози», – йдеться у повідомленні.

Натомість для попередження йододефіциту лікарі рекомендують регулярно вживати продукти, збагачені йодом, насамперед йодовану сіль. Також варто збагатити раціон морською рибою, морською капустою та інші продуктами з високим вмістом йоду.

Водночас тривожними дзвіночками нестачі йоду в організмі дорослої людини є відчуття постійної втоми, слабкість, депресія, збільшення щитоподібної залози, зниження розумової активності та порушення обмінних процесів. У дітей йододефіцит може проявлятися затримкою росту чи інтелектуального розвитку. При таких тривожних симптомах варто звернутися до лікаря.

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