Де у Львові та на околицях 9 лютого не буде світла: перелік вулиць

У середу, 8 лютого, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова, Винників, Сокільників, Скнилова і Солонки. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 10:00 до 16:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

Дружба КСТ – 27, діл 43, діл.№56;

Павлика – 3, 5;

Павлова – 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6Ц, 7, 8, 9;

Романчука – 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Скельна – 1;

Віденська – 7;

Грабовського – 11;

Дністерська – 27;

Зелена-Петрушевича;

Каліча Гора – 28;

Кониського – 1, 10, 11, 11-А, 11А, 1А, 3, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А;

Конопницької – 10, 12, 14, 15, 15/1, 4, 6, 8;

Копистинського – 11, 11А, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Кульпарківська – 54, 56, 60, 62, 64;

Левицького – 10, 11, 11-А, 11А, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 21 А, 21-21 А, 21А, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 40а, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9;

Навроцького – 1, 11, 13, 19, 1А, 1р, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 4, 5, 69, 7, 7б, 9, 9а;

Ожинова – 5 а;

Палія – 11, 11А, 3, 4, 5, 7, 9;

Руставелі – 1, 10, 10А, 2, 4, 6, 6/1, 8, 8 а, 8А;

Ряснянська – 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34Б, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48а, 5, 50, 52, 6, 6а, 7;

Томашівська – 5, 9;

Угорська – 14, 14А, 14Б, 15,17,19, 21, 23, 25, 26, 27;

Франка – 18, 20, 24, 26, 27, 28, 28/3, 33, 35, 37;

Червоної Калини –Угорська – 1, 10, 13 а, 3, 4, 5, 6, 72, 8, 9;

Шота Руставелі – 10, 2, 4;

Сливова – 11Б, 5, 7, 9;

Шахтарська – 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6;

Ботева Х. – 10, 4, 4А, 6;

Порохова – 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 6, 8;

Робітнича – 4, 6, 7, 8;

Бобинського – 10, 1а, 2, 7а, 9, 9а;

Брюховицька (Рясне) – 101, 105, 39, 39а, 39Б, 43, 43а, 45, 57, 65, 69, 77, 83, 87, 87а, 89;

Дублянська – 14, 16а, 30, 32;

Зустрічна – 10, 13, 15, 20;

Ковалика – 11, 12, 12а, 2, 2а;

Лушпинського – 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 23, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9;

Маршалівка – 5а, 9,9А, 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 21а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Моха – 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, 8А;

Нафтова – 9а;

Нестора Літописця – 15, 1а, 2, 3а, 3в; ;

Осикова – 1, 10, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Павлокомська – 1а, 3;

Погідна – 12, 16, 19;

Прокоповича – 16, 18, 2, 20, 22, 32, 32а, 37, 39;

Річицька – 11, 27, 27а; Сміла – 7, 9;

Тростинна -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Хмельницького – 179;

Шевченка – 065, 1, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 15г, 16, 17, 18, 19, 20, 21., 21Б, 22, 23, 23А, 25, 25 Г, 25а, 26, 27, 27А, 29, 297В, 299, 3, 30, 301, 305, 307, 31, 318, 318А, 318б, 32, 320, 322, 33, 334, 340, 340А, 35, 350, 358, 358а, 36, 360-В, 37, 374, 384, 386, 388, 388-408, 388-А, 388А, 39, 392, 392а, 394, 396, 398, 4, 40, 400, 402, 404, 406, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 60 А, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 78 А, 78 Б, 8, 80, 80., 82, 9;

Шевченка (Рясне) – 318;

Нечуя-Левицького – 8.

Також до 16:00 год. не варто чекати світла жителям таких вулиць у Винниках:

Садівник – 11, 3;

Хмельницького – 19а, 38 (бічна);

Банаха – 1, 11, 2, 23, 4, 5, 7, 8, 9, діл,№6, діл.6;

Виноградна – 1 (бічна);

Верцьони – 2, 4, 6;

Жуковського – 11, 11Б, 12, 13, 13Б, 13В, 14, 14а, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 21, 21а, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 6, 7, 7А, 9, 9А (бічна);

Засядька – 1, 1А;

Кондратюка – 11, 16, 16а;

Лісова – 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19б, 2, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 2а, 3, 3-Б, 31, 32, 33, 35, 38, 38а, 3А, 4, 42, 44, 49, 4а, 5, 50, 56, 58, 5а, 6, 60, 61, 62, 64, 6а, 6б, 7, 7-А, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9В;

Лисинка – 12, 15, 16, 17, 17А, 17В, 18, 20, 22А, 24, 24А, 26А, 28, 32, 34, 5, 9, б/н, діл.№22;

Нагляка – 1, 2А, 3, 5, 6, 6а, 7;

Нечуя-Левицького – 1а;

Огієнка – 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 28, 28а, 32, 34, 4, 6, 8, 9, 9А, к.н.0003;

Під Каменем – 3, 5;

Сахарова – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9;

СГК Механізатор над Яром – 13, 17, 20, діл №4, діл. 9;

Солов’їна – 1, 2, 7;

Ціолковського – 12, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25Б, 26, 27, 27б, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 71 9бічна);

Черемшини – 2, 23, 8.

У Рудно ремонтники знеструмлять наступні вулиці:

Реклама партнерів

Дитяча – 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14 А, 15а, 17А, 18, 18а, 19, 1а, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 4, 5а, 5б, 5в, 5е, 7, 8, 9, 9а;

Коновальця – 46;

Лісна (бічна) – 5, 7, 9.

Мешканці Скнилова перебуватимуть без електропостачання на таких вулицях:

Івасюка;

Липова.

Також у Солонці не буде світла на вулицях:

Стуса;

Волошкова;

Квітнева;

Львівська.

Детальніша інформація про графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи — на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».