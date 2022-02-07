Завдяки унікальній операції у Львові жінка з безпліддям змогла завагітніти

За допомогою робота-хірурга Da Vinci лікарі Першого територіального медичного об’єднання у Львові змогли прооперувати 19-річну пацієнтку із Тернопільщини, яка страждала від безпліддя. Тепер вона чекає на дитину. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Жінка звернулась до медиків у липні минулого року. Вона скаржилась на постійний тазовий біль та порушення менструального циклу. Серед озвучених проблем було і те, що вона не могла завагітніти.

Лікарі виявили у пацієнтки дермоїдну кисту правого яйника. Це доброякісне пухлинне утворення, переважно вроджене, яке потрібно видаляти у більшості випадків. Для того, аби операція була малотравматичною та якісною, медики використали робота-хірурга Da Vinci.

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«Використання мікроінструментів та 3D-зображення високої чіткості дозволили ювелірно видалити кисту за допомогою лише декількох маленьких проколів. А головне – нашим спеціалістам вдалося зберегти яйник», – розповіли у лікарні. Таку операцію львівські медики провели вперше в Україні.

Нещодавно жінка приїжджала на плановий огляд в лікарню. Пацієнтка поділилась радісною новиною – вона вагітна, термін – сім тижнів. Так, з моменту операції до настання вагітності минулого лише 5 місяців.

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Фото: ТМО