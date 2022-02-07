ОСТАННІ НОВИНИ

Завдяки унікальній операції у Львові жінка з безпліддям змогла завагітніти

Ірина Марчук

|

За допомогою робота-хірурга Da Vinci лікарі Першого територіального медичного об’єднання у Львові змогли прооперувати 19-річну пацієнтку із Тернопільщини, яка страждала від безпліддя. Тепер вона чекає на дитину. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Жінка звернулась до медиків у липні минулого року. Вона скаржилась на постійний тазовий біль та порушення менструального циклу. Серед озвучених проблем було і те, що вона не могла завагітніти.

Лікарі виявили у пацієнтки дермоїдну кисту правого яйника. Це доброякісне пухлинне утворення, переважно вроджене, яке потрібно видаляти у більшості випадків. Для того, аби операція була малотравматичною та якісною, медики використали робота-хірурга Da Vinci.

Реклама партнерів

«Використання мікроінструментів та 3D-зображення високої чіткості дозволили ювелірно видалити кисту за допомогою лише декількох маленьких проколів. А головне – нашим спеціалістам вдалося зберегти яйник», – розповіли у лікарні. Таку операцію  львівські медики провели вперше в Україні.

Нещодавно жінка приїжджала на плановий огляд в лікарню. Пацієнтка поділилась радісною новиною – вона вагітна, термін –  сім тижнів. Так, з моменту операції до настання вагітності минулого лише 5 місяців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ТМО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю
Наталя ДУЛЯБА
Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю

У ніч на неділю, 6 лютого, у Шевченківському гаю вщент згорів автентичний експонат – гуцульська гражда XIX століття, яку...

Українські «хакери» готові до кібератак з РФ
Василь Коваль
Українські «хакери» готові до кібератак з РФ

Вже фактично вісім років Україна перебуває у стані війни з зовнішнім агресором. Активна військова фаза анексії Криму та ...

«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу

Президент України Володимир Зеленський не реагує на мітинги та петицію «Про застосування санкцій проти телеканалу «НАШ»,...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів