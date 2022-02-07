З таксистів і репетиторів готуються стягувати податки: хто ще заплатить

В Україні готують проєкт податкової реформи, згідно з яким понад 20 видів професійної діяльності зобов’яжуть сплачувати податки. Про це повідомляє Європейська правда.
Йдеться про доходи від окремих видів професійної діяльності. Наприклад, якщо людина у вільний час працює таксистом, репетитором чи малярем.
Загалом планують оподаткувати такі види підробітку:
- таксі;
- здача житла в оренду;
- робота дресирувальником собак;
- тамадою на весіллях;
- ландшафтним дизайнером;
- фотографом;
- художником;
- нянею;
- домашньою прислугою;
- перукарем на дому;
- ремонтні роботи в квартирах та будинках;
- манікюр і педикюр на дому;
- психоаналітики і психотерапевти;
- астрологічна і спіритична діяльність.
Щоб сплачувати податки з підробітків, людині потрібно буде зареєструватися в податковій та використовувати касовий апарат. Ставка податку на такі доходи становитиме 5,5%.
Сума доходу від підробітку за рік не повинна перевищувати 153 мінімальні зарплати, у 2022 році це 994,5 тис. грн на рік або 82 875 грн на місяць. За вищі доходи податок становитиме 18%.
Усі операції з підробітку мають проходити через касовий апарат. Завдяки ньому податкова рахуватиме суму його доходу та суму податку, яку треба буде сплатити в бюджет.
Відповідні звіти ДПС надсилатиме через «Дію». Сплачувати цей податок потрібно буде щомісяця за підсумками попереднього місяця.
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Ольга Денисяка