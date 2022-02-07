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З таксистів і репетиторів готуються стягувати податки: хто ще заплатить

Ольга Денисяка

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В Україні готують проєкт податкової реформи, згідно з яким понад 20 видів професійної діяльності зобов’яжуть сплачувати податки. Про це повідомляє Європейська правда.

Йдеться про доходи від окремих видів професійної діяльності. Наприклад, якщо людина у вільний час працює таксистом, репетитором чи малярем.

Загалом планують оподаткувати такі види підробітку:

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  • таксі;
  • здача житла в оренду;
  • робота дресирувальником собак;
  • тамадою на весіллях;
  • ландшафтним дизайнером;
  • фотографом;
  • художником;
  • нянею;
  • домашньою прислугою;
  • перукарем на дому;
  • ремонтні роботи в квартирах та будинках;
  • манікюр і педикюр на дому;
  • психоаналітики і психотерапевти;
  • астрологічна і спіритична діяльність.

Щоб сплачувати податки з підробітків, людині потрібно буде зареєструватися в податковій та використовувати касовий апарат. Ставка податку на такі доходи становитиме 5,5%.

Сума доходу від підробітку за рік не повинна перевищувати 153 мінімальні зарплати, у 2022 році це 994,5 тис. грн на рік або 82 875 грн на місяць. За вищі доходи податок становитиме 18%.

Усі операції з підробітку мають проходити через касовий апарат. Завдяки ньому податкова рахуватиме суму його доходу та суму податку, яку треба буде сплатити в бюджет.

Відповідні звіти ДПС надсилатиме через «Дію». Сплачувати цей податок потрібно буде щомісяця за підсумками попереднього місяця.

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