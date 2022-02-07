З таксистів і репетиторів готуються стягувати податки: хто ще заплатить

В Україні готують проєкт податкової реформи, згідно з яким понад 20 видів професійної діяльності зобов’яжуть сплачувати податки. Про це повідомляє Європейська правда.

Йдеться про доходи від окремих видів професійної діяльності. Наприклад, якщо людина у вільний час працює таксистом, репетитором чи малярем.

Загалом планують оподаткувати такі види підробітку:

Реклама партнерів

таксі;

здача житла в оренду;

робота дресирувальником собак;

тамадою на весіллях;

ландшафтним дизайнером;

фотографом;

художником;

нянею;

домашньою прислугою;

перукарем на дому;

ремонтні роботи в квартирах та будинках;

манікюр і педикюр на дому;

психоаналітики і психотерапевти;

астрологічна і спіритична діяльність.

Щоб сплачувати податки з підробітків, людині потрібно буде зареєструватися в податковій та використовувати касовий апарат. Ставка податку на такі доходи становитиме 5,5%.

Сума доходу від підробітку за рік не повинна перевищувати 153 мінімальні зарплати, у 2022 році це 994,5 тис. грн на рік або 82 875 грн на місяць. За вищі доходи податок становитиме 18%.

Усі операції з підробітку мають проходити через касовий апарат. Завдяки ньому податкова рахуватиме суму його доходу та суму податку, яку треба буде сплатити в бюджет.

Відповідні звіти ДПС надсилатиме через «Дію». Сплачувати цей податок потрібно буде щомісяця за підсумками попереднього місяця.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.