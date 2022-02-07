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МОЗ вдвічі зменшило термін обов’язкової самоізоляції при Covid-19

Оксана Попович

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У Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили нові строки самоізоляції у випадку захворювання чи отримання позитивного тесту на коронавірус. Відтепер обов’язкова самоізоляція становитиме 5 днів, якщо у людини відсутні симптоми хвороби. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Експерти МОЗ вирішили суттєво зменшити термін самоізоляції пацієнтів із Covid-19. Тепер достатньо тільки 5-денної ізоляції з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту на коронавірус. Основною умовою для виходу «в люди» є відсутність симптомів.

У цьому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не є обов’язковим. Водночас, якщо минуло менше ніж 5 днів, але хворий має негативний результат ПЛР-тестування, це теж є підставою для завершення самоізоляції.

Нагадаємо, раніше обов’язкова самоізоляція тривала вдвічі більше. З часу появи симптомів або отримання позитивного результату тесту мало пройти 10 днів + 3 дні, впродовж яких у людини не проявлялися симптоми Covid-19.

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