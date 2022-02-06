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На Львівщину йде потепління до 9° тепла

Ольга Денисяка

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Наступного тижня на Львівщину прийде потепління. Середня температура вдень становитиме 3–5° тепла. Найтеплішим днем буде четвер, 10 лютого, тоді стовпчики термометрів піднімуться до +9°С .Про це йдеться у Facebook обласного гідрометеоцентру.

У понеділок, 7 лютого, погода буде хмарною, йтиме мокрий сніг з дощем та сніг. На дорогах – ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9–14 м/с, вночі місцями пориви 15–20 м/с, та слабка хуртовина. Температура вночі становитиме від нуля до 2 ° морозу, а вдень 3–5° тепла.

У вівторок, 8 лютого, також буде хмарно з проясненнями. Йтимуть невеликі сніг та мокрий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі буде від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0–5° тепла.

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У середу, 9 лютого, вночі йтиме невеликий дощ та мокрий сніг, вдень опадів не прогнозують. На дорогах також буде ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, вдень буде 2 – 7° тепла.

У четвер та п’ятницю, 10-11 лютого, погода буде хмарною, істотних опадів не прогнозують. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7–12 м/с. 10 лютого температура вночі буде 0 – 5° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до  4–9° тепла. 11 лютого температура впродовж доби коливатиметься в межах 0–5° тепла.

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