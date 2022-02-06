10 лютого «Укрзалізниця» зніме обмеження на транзит до Польщі

З 10 лютого 2022 року «Укрзалізниця» зніме всі обмеження на залізничний транзит до Польщі, які діють з 30 листопада 2021 року, повідомляє Hromadske.

Голова правління компанії Олександр Камишин заявив, що наприкінці листопада на території України утворилося суттєве накопичення вагонів у напрямку Польщі. Найскладнішим, мовляв, був стик Ізов-Грубешів.

«За норми в 1500 вагонів, які розташовані на мережі УЗ і прямують на цей стик, траплялися дні, коли було і 3200. Польська залізниця на цьому стику приймала приблизно 8 поїздів на добу, а були дні, коли й менше. А треба було приймати 10», – зазначив Камишин.

Він уточнив, що особисто провів низку переговорів із головою правління польської залізниці Кшиштофом Мамінським, і це допомогло налагодити роботу стику Ізов-Грубешів.

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«Аналізуючи ситуацію, що склалася, я розумію, що налагодження польською стороною приймання поїздів на стику Ізов-Грубешів – лише половина рішення. Друга половина – модернізація інфраструктури», – зазначив він.

Камишин також зауважив, що вірить у можливість суттєвого приросту вантажообігу з Польщею. Тому прискореними темпами продовжуються роботи над електрифікацією ділянки Ковель-Ізов.

Нагадаємо, польська залізниця заявила, що «Укрзалізниця» з 30 листопада минулого року блокує всі залізничні перевезення транзитом через територію України до Польщі з 15 країн, зокрема Китаю, Росії та Казахстану.

Член правління PKP SA Анджей Ольшевський заявив, що їм невідомі безпосередні причини введення такого обмеження, і польська сторона «вичерпала можливості» домовитися з українськими партнерами через двосторонні переговори.

Натомість в «Укрзалізниці» заявили, що польська залізниця не йде на системне розв’язання проблем, тому вирішили тимчасово заборонити залізничний транзит Україною. Так, українська залізниця наполягає, що потрібно розв’язати проблеми зі скупченням вагонів.

Окрім того, в УЗ заявляють, що польська залізниця не проводить жодних інфраструктурних робіт для модернізації дільниці. Українська сторона також очікує погодження зміни плати за використання вагонів «Укрзалізниці», яка є значно нижчою від ринкової. Наразі нарахування здійснюється за умовами договору, який підписали ще у 2019 році.

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