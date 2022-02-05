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На Донбасі зберігається режим «тиші»

Ольга Денисяка

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Впродовж 4 лютого в зоні бойових дій на Донбасі не зафіксували жодного обстрілу. Про це йдеться у зведенні прес штабу ООС.

Так, упродовж минулої доби, 4 лютого, та станом на 07:00 год. 5 лютого з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

Військовослужбовці Об’єднаних сил зазначають, що контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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