Львівська політехніка увійшла в ТОП-10 кращих вишів України

Національний університет «Львівська політехніка» посів дев’яте місце в рейтингу кращих університетів України за версією світового рейтингу Ranking Web of Universities. Відповідний рейтинг опублікували на платформі Webometrics.

До сотні кращих вишів України також увійшли Львівський національний університет імені Івана Франка, що посів 12 місце, Львівський національний медичний університет (61 місце) та Український Католицький Університет (96 місце).

ТОП-10 найкращих вишів України:

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Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут Сумський державний університет Національний авіаційний університет Харківський національний університет радіоелектроніки Харківський національний університет В Н Каразіна Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут Національний Університет біоресурсів і природокористування України Національний університет Львівська політехніка Дніпровський технологічний університет.

Довідково:

Webometrics ranking of world’s universities – один з рейтингів університетів світу. Рейтинг складають з 2004 року і публікують двічі на рік. Його складає Лабораторія кіберметрики Національної дослідницької ради Іспанії, яка діє при Міністерстві науки та інновацій Іспанії.

У 2021 році проаналізували понад 20 000 закладів вищої освіти і визначили їхнє місце відповідно до ступеня представлення своєї діяльності в Інтернет-просторі, застосовуючи свою власну методологію оцінки.

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