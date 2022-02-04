В центрі Львова виставили на продаж будинок «Дому легенд»

У Львові виставили на продаж будинок на вулиці Староєврейській, 48, де раніше працював відомий ресторан «Дім легенд». Будинок продають за 700 тисяч доларів. Оголошення про продаж опублікували 2 лютого на сайті OLX.

Чотириповерхова будівля в центрі міста має площу 280 кв. м. Будинок планують продати за 700 тисяч доларів, що становить майже 20 мільйонів гривень. В оголошенні також вказується, що приміщення є нежитловим та продається під будь-який вид діяльності.

«Продається будинок по вулиці Староєврейська 48, в самому центрі Львова, пішохідна зона, під будь-який вид діяльності. Загальна площа – 280 кв м», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє ZAXID.NET, власником будівлі є іноземець і він продає свою нерухомість через «зміну планів». Будівля належить громадянину Канади Роману Татарському.

У будинку на вул. Староєврейській, 48 працював один з найвідоміших львівських ресторанів «Дім легенд». На фасаді будинку була встановлена скульптура дракона, який щовечора у певний час «видихав» стовп вогню. Весною 2019 року у компанії закінчився 10-річний договір оренди і власник будівлі відмовився його продовжувати, тому вони змушені закрити ресторан.

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