У Львові врятували жінку, яка місяць прожила з кісткою в дихальних шляхах

У Центрі легеневого здоров’я Львова лікарі допомогли жінці позбутись кістки, яка застрагла в її дихальних шляхах. Про це йдеться у Faceboоk медзакладу.

У дихальних шляхах пацієнтки застрягла досить велика кістка. Жінка зверталась до інших медзакладів, однак їй не змогли допомоги. Відтак вона місяць жила з цією проблемою, поки її не врятували спеціалісти Центру легеневого здоров’я.

«Значення фразеологізму «як кістка в горлі», пацієнтка Центру легеневого здоров’я зрозуміла на всі 100% і у прямому сенсі. З ось цією кісткою, щоправда, не в горлі, а у дихальних шляхах, жінка проходила місяць. За допомогою зверталася до інших установ, але лише наші спеціалісти кабінету ендоскопії змогли допомогти пацієнтці позбутися стороннього тіла», – йдеться в повідомлені.

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Фото: Facebook/Центр легеневого здоров’я