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Львівські митники передали музеям цінностей на мільйон гривень

Ольга Денисяка

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4 лютого працівники Львівської митниці передали українським музеям історичні та культурні цінності, які вилучили під час спроби їх незаконно вивезти через  кордон. Загальна вартість переданих цінностей перевищує один мільйон гривень. Про це йдеться у Facebook відомства.

Зокрема, Національному музею історії України у Другій світовій війні передали багнет до гвинтівки Маузера, шпагу офіцера піхоти 1896 року випуску та металеві монети з портретом Королеви Ядвіги.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» отримав шість орденів та медалей, а також церемоніальну шпагу 1882 року, шашку 1927 року та багнет.

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До Ржищівського археолого-краєзнавчого музею передали ніж типу Боуї та самовар  кінця ХІХ – початку ХХ століття.

У 2022 році львівські митники вже передали закладам культури дві ікони початку ХІХ сторіччя – «Христос біля ганебного стовпа» та «Покрова Пресвятої Богородиці» Найближчим часом іншим українським музеям буде передано ще чотири ікони,  а також ордени та старовинну зброю.

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